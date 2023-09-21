Мобілізація в Україні: адвокатка розповіла деталі проходження ВЛК

За словами адвокатки, варто заздалегідь направити пакет медичних документів на адресу свого центру комплектування, в якому перебуваєте на обліку.

За загальним правилом всі військовозобов'язані мають проходити медичний огляд один раз на п'ять років. Втім за умов мобілізації ці терміни можуть дещо нівелюватися. Відтак, коли військовозобов'язаному вручають повістку, він зобов’язаний з'явитися в територіальний центр комплектування, аби уточнити облікові дані і пройти військово-лікарську комісію. Про це Українському радіо розповіла адвокатка, керівниця медичного напрямку в ГО "Юридична сотня" Христина Ковцун.

За словами правозахисниці, військовозобов'язаним необхідно завжди мати з собою власний пакет медичних документів, особливо, якщо в особи є проблеми зі станом здоров'я. Ба більше, варто заздалегідь направити ці документи на адресу свого центру комплектування, в якому перебуваєте на обліку.

"Військовослужбовцям, які отримують бойові травми, важливо подбати про довідку про обставини травми. Адже якщо така довідка відсутня, військовослужбовець не може претендувати на великий пакет виплат, а також може бути складно оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни", — зазначає адвокатка.

Проходження медичної комісії: деталі

За загальним правилом у мирний час, коли немає мобілізації, всі військовозобов'язані мають проходити медичний огляд один раз на п'ять років. Чоловіки 18-60 років, які перебувають в запасі за станом здоров'я, визнаються чи придатними, чи обмежено придатними і можуть бути мобілізовані.

"Звичайно, це стосується і жінок з відповідними медичними спеціальностями", — додає Христина Ковцун.

Адвокатка нагадує, що в умовах, коли йде мобілізація, цей строк може нівелюватися, тому що існує указ президента про мобілізацію, і відповідно, коли військовозобов'язаному вручають повістку, він зобов'язаний з'явитися в територіальний центр комплектування, колишній воєнкомат, уточнити облікові дані і пройти військово-лікарську комісію для того, щоб було розуміння, чи він придатний, чи обмежено придатний, чи непридатний. Відмова від проходження військово-лікарської комісії понесе за собою штраф, а пізніше й ще один виклик.

"Процедура проходження ВЛК досить непогано прописана", — каже Христина Ковцун.

Насамперед центри комплектування мають певні обов'язки з отримання інформації, зокрема, з управлінь соцзахисту для того, щоб з'ясувати хто є, наприклад, в статусі особи з інвалідністю. Крім того, самі військовозобов'язані під час проходження ВЛК мають надати свою медичну картку, виписки з медичної документації щодо перенесених захворювань.

"Тому що ми розуміємо, що є різні ситуації. Одна людина абсолютно здорова, її роками нічого не турбує, а інша, грубо кажучи, не вилазить зі стаціонарного лікування, переносить операції тощо. І військовозобов'язаний повинен про це повідомити", — підкреслює правозахисниця.

Далі, після того, як подаються ці документи, для військовозобов'язаного призначають загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, аналіз крові на антитіла – ВІЛ, гепатит B, гепатит C, визначають групу крові, резус-належність, проводять рентгенологічне обстеження. Особам, якийм понад 40 років, обов'язково проводять вимір внутрішньоочного тиску і дослідження крові на цукор. Якщо ж в ході загальних аналізів визначають, що є погані показники, можуть призначати й додаткові обстеження. Після цього військовозобов'язаний оглядається обов'язково такими лікарями, як хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог та іншими лікарями за показаннями.

Диджиталізація військової медицини

Христина Ковцун зазначає, що вже порушили питання стосовно цифровізації військової медицини. На її думку, вагоме досягнення — це введення електронних черг під час проходження ВЛК та проведення обстеження.

"Те, що нещодавно були внесені зміни в наказ №402 про військово-лікарську комісію є прикладом того, що позитивні кроки цьому напрямку є. До прикладу, було додано інформацію про те, що під час обстеження лікарі військово-лікарської комісії мають мати доступ до електронної системи, бачити записи в історії хвороби військовозобов'язаних і їх враховувати", — каже адвокатка.

Як збирати папери для проходження медкомісії?

За словами адвокатки, військовозобов'язаним варто мати з собою пакет всіх медичних документів на випадок, якщо їх зупиняють і викликають в ТЦК.

"Кращий варіант — це заздалегідь направити ці документи на адресу свого центру комплектування, в якому ви перебуваєте на обліку. В такому разі, якщо ви вже надали медичні документи, де чітко зазначено, що у вас є певне генетичне захворювання, хронічні проблеми тощо, ВЛК та центри комплектування будуть інакше поводитись, бо вони розуміють, що ви заздалегідь подбали про те, щоб ці документи були доставлені наперед", — зазначає Христина Ковцун.

Щодо військовослужбовців, то тим військовим, які отримують бойові травми, контузії, каліцтва, адвокатка радить подбати про довідку про обставини травми.

Нагадаємо, в пресслужбі Сухопутних військ ЗС України повідомили, що з 1 жовтня в обов'язковому порядку на військовий облік повинні стати жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту.