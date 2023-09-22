Порівняв із війною в Україні: Вучич згадав про військову операцію НАТО проти Югославії (відео)

За словами сербського президента, Захід заявив про необхідність запобігти гуманітарній катастрофі, коли починався конфлікт у Югославії. Через багато років Путін сказав те саме, виправдовуючи війну в Україні.

Президент Сербії Александр Вучич висловився про подвійні стандарти, які використовуються багатьма країнами в наш час. Зокрема, він торкнувся теми війни РФ проти України. Про це він заявив під час свого виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку 21 вересня.

На його думку, президент Росії Володимир Путін використовував ті самі обґрунтування для свого нападу на Україну, що й країни НАТО під час військової операції проти Югославії.

"Уперше, безпрецедентно у світовій історії, найпотужніші 19 країн ухвалили рішення, без залучення Ради Безпеки ООН, повторюю, без будь-якого рішення Ради Безпеки ООН, брутально напасти й покарати суверенну країну на європейській землі, як вони сказали, щоб запобігти гуманітарній катастрофі. Вони не сміялися вголос, коли російський президент використовував ті ж самі слова, виправдовуючи свій напад на Україну. Вони забули, що самі використовували той самий наратив, ті самі слова і ті самі пояснення", — заявив Александр Вучич.

Водночас, за словами президента, Сербія продовжить підтримувати територіальну цілісність України, бо не збирається змінювати політику і зраджувати своїм принципам.

Усе це попри багатовікову дружбу з Російською Федерацією, продовжив Александр Вучич.

"Для нас будь-яке насильство є однаковим, будь-яке порушення Статуту ООН є однаковим, незалежно від сили держави, що його здійснює, або неминуче схожих виправдань, які вона використовує для своєї незаконної та аморальної поведінки", — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 9 серпня повідомлялося, що Александр Вучич пригрозив Києву на випадок визнання незалежності Косова. За його словами, Україна є для них дружньою країною, однак якщо буде ухвалено рішення, яке не сподобається Белграду, то буде різка реакція.