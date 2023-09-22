"Ціляться по інфраструктурі": тисячі жителів Києва залишилися без світла через обстріл РФ, — ДТЕК

За словами директора компанії Дмитра Сахарука, росіяни почали обстрілювати енергетику України, як це було минулої осені та взимку. Ймовірно, масовані атаки повторяться.

У четвер, 21 вересня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл Києва та Київської області. Унаслідок атаки було пошкоджено енергомережі. Багато жителів залишилися без електроенергії. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

Він підтвердив, що під час ворожої атаки, яка сталася вчора в Києві та його околицях, відбулися відключення електропостачання.

"Так. Були пошкоджені мережі в Києві та Київській області. У Київській області вимикалося близько 3 тисяч споживачів. У Києві — близько тисячі. Протягом години ми загоювали споживачів і потім протягом дня ремонтувалися", — сказав він.

Сахарук висловив припущення, що російські сили почали атакувати енергетичну інфраструктуру України, як це відбувалося минулої осені та зими. Він також не виключив можливість повторення подібних атак у майбутньому.

"По суті це вже так зрозуміло, що дійсно починається. Дійсно вони ціляться по інфраструктурі. І я думаю будуть робити це далі", — сказав директор ДТЕК.

Обстріл Києва 21 вересня: що відомо

У Києві внаслідок ранкової атаки РФ постраждали семеро людей.

"У Дарницькому районі медики госпіталізували 18-річну дівчину та 9-річну дитину (дівчинку). З будинку поруч з інфраструктурним об'єктом, куди впали уламки. Рятувальники гасять пожежу на СТО. Горять також 2 машини. Вибито вікна у двоповерховому будинку поруч. Також постраждав заклад профтехосвіти. Учні були в укритті, серед них постраждалих немає", — повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Згодом очільник столиці оновив інформацію про постраждалих. Їхня кількість зросла. Трьох із них госпіталізували, зокрема й 9-річну дівчинку.

"За уточненими даними медиків, у Дарницькому районі постраждали 7 осіб. Троє з них у лікарнях міста. Четверо отримали допомогу на місці", — поінформував Кличко.

Атака на столицю тривала протягом двох годин. Попередньо з приблизно 10 літаків стратегічної авіації Ту-95МС випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55.