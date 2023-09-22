У районі Севастопольської бухти здійнявся дим: рух перекрили, — соцмережі (фото)
За словами місцевих жителів, із сусіднього селища Чорноморське долинали звуки роботи ППО — ЗС РФ нібито запустили кілька ракет.
В окупованому Криму пролунали вибухи — місцеві жителі повідомляють про роботу російської протиповітряної оборони та димову завісу в районі Севастопольської бухти. Водночас стверджується, що рух морського транспорту нібито призупинено. Про це в п'ятницю, 22 вересня, повідомили в Telegram-каналі "Кримський вітер".
За повідомленнями місцевих, Збройних сил РФ запустили кілька ракет із селища Чорноморське.
Крім того, повідомлялося, що рух морського транспорту в цьому районі перекрили.
Пізніше в соцмережах показали фото роботи ППО в Чорноморському, а також повідомили, що "Севастополь весь у диму".
Реакція "кримської влади"
Пізніше представник окупаційної адміністрації Криму, т. зв. "радник глави Криму" Олег Крючков повідомив, що на центральній набережній Феодосії в районі 4-ї буни "проводять роботи з розмінування знайденого боєприпасу№.
"Прохід для жителів і гостей міста тимчасово перекрито. Працюють сапери", — заявив Крючков.
Утім, появу димової завіси над бухтою окупаційний чиновник не пояснив.
Реакція ЗСУ
Зазначимо, що на момент публікації командування Збройних сил України не коментувало інцидент у Криму.
Нагадаємо, 22 вересня у РФ заявили про "припинення" атаки двох БПЛА в акваторії Чорного моря і в Краснодарському краї.
Раніше, 13 вересня, внаслідок нічної атаки по Севастопольському морському заводу було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ" проєкту 775.