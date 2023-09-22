"Бульдожа хватка": Зеленський адресував брутальний посил Путіну і процитував Лінкольна, — ЗМІ

За словами президента України, у Національному архіві він помітив телеграму, що надихає, 16-го президента США Авраама Лінкольна, яку він направив генералу Гранту. У схожому за описом ключі діяли й ЗСУ, звільняючи Київську та Харківську області.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США заявив, що Сили оборони продовжать "пережовувати й давити" росіян на кожному дюймі української землі. На цитату Лінкольна в повідомленні Зеленського в соцмережі X звернуло увагу видання Metro.

Після зустрічі з чинним президентом Джо Байденом і свого виступу Зеленський написав кілька твітів, в одному з яких запозичив в одного з колишніх президентів США Авраама Лінкольна цитату, "що надихає".

"Серед документів, які я сьогодні бачив у Національному архіві, була телеграма Авраама Лінкольна генералу Гранту. Документ, що надихає. "Продовжуй тримати в бульдожій хватці, пережовуй і дави щосили", — написав Зеленський.

За його словами, ця цитата також добре підходить до опису того, як Сили оборони України діяли під час визволення Київської, Харківської областей та острова Зміїний у Чорному морі. Щодня українські солдати перемелюють і давлять російських окупантів.

Нагадаємо, що Зеленський розповів про план звільнення Бахмута. До всього іншого, українські військовослужбовці мають намір деокупувати ще два важливих міста.

Також повідомлялося, що на зустрічі з американськими законодавцями президент України заявив, що якщо Україна не отримає військову допомогу від США, то програє війну.