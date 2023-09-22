Обстріл готелю в Черкасах: рятувальна операція завершена, багато постраждалих (фото, відео)

На місці триває ліквідація наслідків російської атаки. Комунальники вже вивезли з місця влучання майже 600 тонн будівельного сміття.

В Черкасах працівники ДСНС завершили пошуково-рятувальну операцію на місці влучання російської ракети в готель. Комунальники ще мають вивезти будівельне сміття. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Рятувальна-пошукова операція завершена. На щастя, минулось без загиблих. На ранок у лікарні лишаються шестеро потерпілих: двоє – тяжкі, решта – середньої тяжкості", — проінформував він.

Голова ОВА зазначив, що на місці триває ліквідація наслідків російської атаки. Комунальники вже вивезли з місця влучання майже 600 тонн будівельного сміття. Роботи планують завершити до кінця дня.

Нагадаємо, що російські окупанти зранку, 21 вересня, завдали ракетного удару по Черкасах. Одна з ракет влучила в готель. Внаслідок влучання понад два десятки людей опинилися під завалами.

Раніше повідомлялося, що 21 вересня ЗС РФ у Києві внаслідок ранкової атаки РФ постраждали семеро людей. В кількох районах міста зафіксовані руйнування.