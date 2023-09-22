У Німеччині успішно випробували лазерну гармату LWD: на що здатна нова зброя

Під час випробувань було доведено ефективність LWD проти загроз з боку безпілотників і швидкісних катерів. У перспективі зброю може бути модернізовано навіть для знищення надзвукових ракет.

Військово-морські сили Німеччини успішно завершили випробування високоенергетичної лазерної зброї LWD (laser weapon demonstrator), під час яких було доведено її бойову ефективність проти різних типів цілей. Про це 22 вересня повідомило британське видання Naval News.

Випробування зразка, створеного в результаті спільної роботи фахівців компаній MBDA Deutschland і Rheinmetall, проходили на фрегаті ВМС Німеччини Sachsen протягом року. За цей час було проведено шість етапів випробування LWD у дедалі складніших сценаріях у реальних умовах експлуатації проти різних цілей. При цьому враховувалися всі аспекти: виявлення і супровід (зокрема і високоманеврених цілей), взаємодія датчиків, систем управління і ураження зброї, можливих правил ведення бою і успішне ураження цілей високоенергетичним лазерним променем.

"LWD провів понад сотню випробувальних стрільб на борту корабля Sachsen і довів, що лазер здатний успішно вражати цілі в морських обставинах", — пишуть британські оглядачі.

Повідомляється, що наразі лазерна гармата проходить детальну перевірку, після чого її передадуть у Технічний центр номер 91 Бундесверу. А результати випробувань та їхній аналіз будуть використані для мінімізації ризиків на можливому наступному етапі — розробці бойової лазерної системи озброєння. Передумови для створення першої лазерної зброї загалом уже створено — обидві компанії розпочали внутрішню підготовку до етапу розроблення в межах своєї сфери відповідальності, зазначили автори матеріалу.

Цей вид озброєння є доповненням до артилерійських систем і керованих ракет і особливо підходить для протидії загрозам з боку безпілотників, зграй безпілотників, швидкісних катерів і, можливо, ракет на близьких і дуже близьких дистанціях. Крім того, у перспективі LWD може бути модернізовано для знищення надзвукових ракет, реактивних снарядів, а також мінометних і артилерійських снарядів.

Раніше повідомлялося, що Франція і Німеччина ведуть переговори щодо створення танка наступного покоління MGCS. За словами міністра оборони Франції Себастьєна Лекорню, технологічність танка буде абсолютно колосальною, оскільки він матиме новітні розробки — електромагнітну зброю, засоби електронної боротьби та лазерну зброю.