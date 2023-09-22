Нові виплати для ВПО: які категорії переселенців можуть отримати

Урядовці зрозуміли, що мають інструмент для повернення українців з-за кордону. Планують виплачувати їм по дві тисячі грн щомісяця: рішення анонсується, але ще не прийнято.

У липні 2023 року Кабінет Міністрів України прийняв рішення провести перевірку ВПО, які отримують виплати від держави. Метою перевірки було скасування виплат тим людям, які виїхали за кордон і перебувають там тривалий час. Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук заявила про перегляд рішення Кабміну, щоб стимулювати повернення людей додому. Про це чиновниця розповіла в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

Верещук зазначила, що ідеться про внесення зміну у Постанову Кабміну №709 від 11 липня 2023 року. Постанову доповнили списком категорій переселенців, які не відповідають певним критеріям. Зокрема, ішлося про людей, які виїхали за кордон, повернулись на старе місце проживання, засуджені за колабораціонізм тощо. Чиновниця стверджує, що документ ще раз змінять.

Виплати ВПО: хто має право на відновлення допомоги

Міністр пояснила, що мета новацій — стимулювати повернення українців з-за кордону. Стимулювати повернення урядовці планують виплатами на проживання ВПО. Ідеться про 2000 грн для дорослих та 3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю.

Які категорії громадян отримають кошти:

особи у статусі ВПО, які перебували за кордоном не більш як 15-30 днів і вирішили повернутись в Україну;

люди, які виїхали за кордон з окупованих територій у 2022 році — наприклад, Верещук згадала жителів Маріуполя, які рятувались від росіян рік тому.

"Ми хочемо, щоб люди поверталися та знали, що можуть розраховувати на допомогу від держави", — заявила віцепрем'єр-міністр.

Наразі урядовці ще не прийняли нову постанову, яка узаконила б новації, анонсовані Верещук. "Зараз це питання обговорюється", — сказала вона. Також розповіла про результати перевірок місця проживання ВПО, які відбувались протягом перших десяти днів вересня. Провели 1531 перевірку, порушення виявили лише у 20%.

Нагадуємо, заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак розповіла про ще один вид допомоги, на який мають право українські громадяни. Ідеться про людей, які повертаються з-за кордону, але внаслідок війни втратили житло: воно або зруйноване, або перебуває в окупації, або в зоні бойових дій. Планують, що такі люди отримуватимуть допомогу на проживання, як особи зі статусом ВПО.

Крім того, жителі Сум мають право отримати 6600 грн, — про це заявили у міській раді. Гроші виплатять громадянам, житло яких пошкоджено внаслідок російських обстрілів.