Великобританія і Росія півтора року вели секретні переговори про Україну, — ЗМІ

За інформацією анонімних чиновників, основний акцент на зустрічах робився на ядерній безпеці та продовольчій кризі. Чиновники Лондона і Москви зустрічалися в різних куточках світу.

Велика Британія могла проводити секретні переговори щодо України з Російською Федерацією. Про це йдеться в матеріалі видання I News 22 вересня.

За інформацією різних джерел, які поділилися даними з журналістами, чиновники Лондона і Москви регулярно перебували в діалозі протягом останніх півтора року. Їхні зустрічі відбувалися в різних локаціях, зокрема у Відні та в Нью-Йорку.

Під час переговорів обговорювали важливі питання, серед яких безпека Великої Британії та всієї міжнародної спільноти на тлі російської агресії проти України. Також зачіпали тему дефіциту зерна та ядерної безпеки.

Один із британських дипломатів у коментарі журналістам зазначив, що єдине питання, яке не порушував Лондон, це мирні переговори Москви і Києва.

"Ми підтримували контакт і вважаємо важливим підтримувати відкритий діалог під час війни в Україні. Ми не укладаємо мирні угоди від імені будь-кого, але важливо підтримувати цей канал зв'язку відкритим", — ідеться в повідомленні.

Представник Міністерства закордонних справ Британії також підтвердив, що зустрічі з російськими чиновниками дійсно були, але про них домовлялися лише тоді, коли це вважалося "абсолютно необхідним".

При цьому всі припущення про те, що це було зроблено для договору про завершення війни, не відповідають дійсності.

"Позицію в будь-яких переговорах мають визначати Україна та український уряд, так само як Україна має визначити своє вільне і демократичне майбутнє", — заявив анонімний чиновник.

У коментарі журналістам колишній розвідник додав, що дипломатичні перемовини під час війни вкрай потрібні, особливо коли питання стосується ядерної безпеки та постачання продовольства. Його б більше турбувало, якби такого діалогу не було, адже держави практично завжди підтримують дипломатичні канали зв'язку.

"Усі війни закінчуються переговорами, чи не так?" — додав він.

Нагадаємо, 14 вересня повідомлялося, що в Чехії застерегли від нав'язування Україні переговорів із Російською Федерацією. За словами міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, Захід хоче покласти край здатності Росії розширюватися на схід силою. Україна ухвалюватиме самостійно рішення про переговори з РФ.