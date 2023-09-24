Китай встановив "блокаду" в Південнокитайському морі: берегова охорона КНР заважає Філіппінам (фото, відео)
Пекін претендує на 90% Південнокитайського моря, тобто також заявляє свої права на виключні економічні зони В'єтнаму, Малайзії, Брунею, Індонезії.
У неділю, 24 вересня, Філіппіни звинуватили Берегову охорону Китаю у створенні "плавучого бар'єру" у спірному районі Південнокитайського моря. У Манілі заявили, що такі дії не дозволять філіппінцям входити в цей район і ловити рибу. Про це повідомляє The New York Post.
Берегова охорона Філіппін і Бюро рибальства і водних ресурсів "рішуче засудили" те, що китайські сили вирішили встановити бар'єр на ділянці мілини Скарборо.
Водне загородження Китаю не дає змоги рибалкам ловити рибу і заробляти собі на хліб, зазначили представники берегової охорони.
"[Берегова охорона Філіппін] продовжить тісно співпрацювати з усіма урядовими установами різних сторін, щоб захистити наші права на морській території", — сказав представник відомства Джей Тарріела.
Катери китайської берегової охорони помітили біля плавучого бар'єру 20 вересня.
Влада Китаю заявляє свої права на 90% Південнокитайського моря, іншими словами, це претензія на виняткові економічні зони В'єтнаму, Малайзії, Брунею, Індонезії та Філіппін.
Мілину Скарборо Китай захопив 2012 року, чим змусив філіппінців рибалити в інших районах і долати значні відстані в пошуках улову.
Водночас за колишнього президента Родріго Дутерте Пекін все ж таки дозволив філіппінським рибалкам повернутися на мілководдя, коли двосторонні відносини помітно покращилися. Однак напруженість між країнами знову зросла з приходом до влади Фердинанда Маркоса-молодшого.
За даними берегової охорони, під час патрулювання співробітники відомства виявили плавучий бар'єр завдовжки близько 300 метрів.
Повідомляється, що загородження встановили китайські берегові охоронці разом із патрульними на катері. Цьому передувала поява в спірному районі філіппінського судна.
Місцеві рибалки кажуть, що Китай часто встановлює подібні загородження, щоб обмежувати рибальство.
Повідомляється, що китайські охоронці на човні 15 разів намагалися зв'язатися по радіо з філіппінською стороною і рибалками, звинувачуючи їх у порушенні міжнародного та китайського законодавства. Але після того, як з'ясувалося, що на борту філіппінського корабля є преса, китайські човни попливли.
Нагадаємо, що в березні літак-розвідник ВМС США з'явився в повітряному просторі біля Тайваню, Китай, своєю чергою, підняв у повітря винищувач для перехоплення.
Також повідомлялося, що минулої осені над Чорним морем російський Су-27 навмисного атакував британський літак-розвідник, але промахнувся.