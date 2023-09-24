Китай встановив "блокаду" в Південнокитайському морі: берегова охорона КНР заважає Філіппінам (фото, відео)

Пекін претендує на 90% Південнокитайського моря, тобто також заявляє свої права на виключні економічні зони В'єтнаму, Малайзії, Брунею, Індонезії.

У неділю, 24 вересня, Філіппіни звинуватили Берегову охорону Китаю у створенні "плавучого бар'єру" у спірному районі Південнокитайського моря. У Манілі заявили, що такі дії не дозволять філіппінцям входити в цей район і ловити рибу. Про це повідомляє The New York Post.

Берегова охорона Філіппін і Бюро рибальства і водних ресурсів "рішуче засудили" те, що китайські сили вирішили встановити бар'єр на ділянці мілини Скарборо.

Китай: спроба "блокади" моря

Водне загородження Китаю не дає змоги рибалкам ловити рибу і заробляти собі на хліб, зазначили представники берегової охорони.

"[Берегова охорона Філіппін] продовжить тісно співпрацювати з усіма урядовими установами різних сторін, щоб захистити наші права на морській території", — сказав представник відомства Джей Тарріела.

Катери китайської берегової охорони помітили біля плавучого бар'єру 20 вересня.

Влада Китаю заявляє свої права на 90% Південнокитайського моря, іншими словами, це претензія на виняткові економічні зони В'єтнаму, Малайзії, Брунею, Індонезії та Філіппін.

Китай часто встановлює подібні загородження, щоб обмежувати рибальство

Мілину Скарборо Китай захопив 2012 року, чим змусив філіппінців рибалити в інших районах і долати значні відстані в пошуках улову.

Водночас за колишнього президента Родріго Дутерте Пекін все ж таки дозволив філіппінським рибалкам повернутися на мілководдя, коли двосторонні відносини помітно покращилися. Однак напруженість між країнами знову зросла з приходом до влади Фердинанда Маркоса-молодшого.

За даними берегової охорони, під час патрулювання співробітники відомства виявили плавучий бар'єр завдовжки близько 300 метрів.

Повідомляється, що загородження встановили китайські берегові охоронці разом із патрульними на катері. Цьому передувала поява в спірному районі філіппінського судна.

Китай блокував рибальство у спірному районі моря

Місцеві рибалки кажуть, що Китай часто встановлює подібні загородження, щоб обмежувати рибальство.

Повідомляється, що китайські охоронці на човні 15 разів намагалися зв'язатися по радіо з філіппінською стороною і рибалками, звинувачуючи їх у порушенні міжнародного та китайського законодавства. Але після того, як з'ясувалося, що на борту філіппінського корабля є преса, китайські човни попливли.

Нагадаємо, що в березні літак-розвідник ВМС США з'явився в повітряному просторі біля Тайваню, Китай, своєю чергою, підняв у повітря винищувач для перехоплення.

Також повідомлялося, що минулої осені над Чорним морем російський Су-27 навмисного атакував британський літак-розвідник, але промахнувся.