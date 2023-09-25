Примусово мобілізують: кого з чоловіків можуть повернути на військовий облік після відстрочки

Згідно із законодавством, зняті з військового обліку призовники, військовозобов'язані та резервісти зобов'язані знову стати на облік після того, як зникнуть обставини, через які відбулося зняття. Після цього вони знову підлягають мобілізації.

Від початку 24 лютого 2022 року в Україні триває загальна мобілізація та діє воєнний стан без перерв. Усі чоловіки віком від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними і можуть бути призвані на військову службу. У межах змін у законодавстві, що стосуються обліку та мобілізації, деяких громадян можуть повернути на облік і призвати для служби в разі потреби. Про це йдеться в матеріалі видання "NV".

Загальну мобілізацію та запроваджений воєнний стан в Україні було продовжено до 15 листопада 2023 року. Відповідно до цих заходів, усі чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути призвані на військову службу. Для підтвердження мобілізації необхідно, щоб особа відповідала вимогам за станом здоров'я і могла виконувати військові обов'язки.

Наприкінці серпня 2023 року в Україні відбулися зміни в Розписі хвороб, затвердженому наказом № 402 Міністерства оборони, що призвело до скорочення списку хвороб і станів, за яких громадянин вважається непридатним для військової служби. Президент України Володимир Зеленський дав вказівку перевірити всі рішення Військово-лікарських комісій про непридатність, ухвалені з 24 лютого 2022 року.

У результаті рішень Військово-лікарських комісій про непридатність для військової служби можливе виключення з військового обліку. У світлі змін, внесених наказом № 490, передбачається можливість перегляду рішень ВЛК. Це означає, що деякі особи, які були виключені з військового обліку, можуть бути повернуті на облік у разі перегляду їхнього статусу згідно з цими змінами.

Як повертають на військовий облік

У 23-й статті Закону України "Про підготовку та проведення мобілізації" перераховано категорії громадян, які можуть розраховувати на отримання відстрочки. Слід зазначити, що особи, виведені з військового обліку, не включаються до жодної з перерахованих вище категорій, описаних у цій статті.

Призовники, військовозобов'язані та резервісти, зняті з військового обліку, зобов'язані знову зареєструватися на обліку після того, як зникнуть обставини, що спричинили їхнє зняття. Зазвичай з військового обліку знімають таких чоловіків, які:

З військового обліку призовників

відбувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;

відбувають на строк понад три місяці за межі України;

які взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на облік військовозобов'язаних;

отримують військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;

припиняють альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до законодавства;

які виконали обов'язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів;

З військового обліку військовозобов'язаних

відбувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;

які прийняті на службу до Національної поліції України, Служби судової охорони, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України;

відбувають на строк понад три місяці за межі України;

інших випадках — за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України;

З військового обліку резервістів

відбувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України на нове місце проживання;

прийняті на службу в Національну поліцію України, Державне бюро розслідувань, податкову міліцію, органи та підрозділи цивільного захисту, Державну кримінально-виконавчу службу України;

які відбули на строк понад три місяці за межі України;

які звільнені зі служби у військовому резерві та не досягли граничного віку перебування в запасі;

в інших випадках — за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України.

Після отримання повістки особи, які раніше були зняті з військового обліку, зобов'язані з'явитися в ТЦК для уточнення своїх даних. Якщо підстава для зняття з військового обліку все ще існує, це може бути просто процедурою уточнення даних.

Однак, якщо в особи вже не існує підстав для зняття з військового обліку (наприклад, якщо вони досягли віку, коли мали бути взяті на військовий облік), керівник ТЦК може вжити заходів щодо повернення такої особи на військовий облік. У деяких випадках, якщо особа не з'являється на уточнення даних або не виконала свої військові обов'язки, їй може бути виписано штраф за порушення правил обліку.

Виключені з військового обліку — повернення та мобілізація

Виключення з військового обліку означає, що особа перестає підпадати під категорію військовозобов'язаних або резервістів. На відміну від цього, зняття з військового обліку є тимчасовим заходом і може відбуватися, наприклад, при зміні місця реєстрації, місця проживання, тимчасовому виїзді за кордон або відбуванні покарання за незначне правопорушення. Процес зняття з військового обліку зобов'язує звернутися за повторною реєстрацією в обліку, інакше це буде розцінюватися як порушення правил військового обліку. Особи, яких було виключено з військового обліку, не зобов'язані знову реєструватися, оскільки вони вже не розглядаються як військовозобов'язані.

З військового обліку виключаються такі чоловіки:

хто раніше був засуджений до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

кого за станом здоров'я визнали непридатними до військової служби у воєнний стан з виключенням з військового обліку;

хто досяг граничного віку перебування в запасі;

призвані або прийняті на військову службу;

які проходять військову службу (навчання) у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів;

військовослужбовці або військовозобов'язані, які померли;

хто відмовився від українського громадянства і покинув Україну;

Серед усіх груп, включно з тими, кого визнали непридатним до військової служби з медичних причин та виключили з військового обліку, існує можливість відновлення на обліку, якщо вони пройдуть повторне медичне обстеження перед вищою за рівнем військово-лікарською комісією, ніж рівень комісії, яка від самого початку ухвалила рішення про їхню непридатність.

Нагадаємо, 22 вересня повідомлялося, що деякі військовозобов'язані чоловіки можуть виїхати за кордон під час війни. Адвокат Марина Бекало зазначила, що йдеться про громадян, яких було виключено з військового обліку. Для перетину кордону їм необхідно мати спеціальну відмітку у військово-обліковому документі.