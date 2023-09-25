Ні медицини, ні продуктів: Маріуполь не готовий до опалювального сезону, — журналіст (відео)

За словами Миколи Осиченка, росіяни змусили жителів окупованих територій фактично виживати, адже ситуація в місті катастрофічна.

Російські окупанти не можуть забезпечити жителів захоплених міст України базовими потребами. Маріуполь фактично не готовий до опалювального сезону. Про це розповів президент Маріупольського телебачення Микола Осиченко в ефірі телеканалу Freedom 25 вересня.

За його словами, останні 19 місяців жителі окупованого міста змушені фактично виживати. Пов'язано це з тим, що російські військові принесли на цю територію цілковиту катастрофу у сферах медицини та соціального життя.

"Місто до опалювального сезону не готове абсолютно. І ось це буде страшно саме на тлі відсутності якісної медицини, відсутності доступу до продуктів харчування", — заявив Микола Осиченко.

Окремо було зазначено, що котельні не працюють, а труби і тепломережі у вкрай жалюгідному стані. До Маріуполя також стало більше приїжджати російських трудових мігрантів.

Приїжджих понад 60 тисяч осіб, а за деякими даними, їхня кількість може досягати 100 тисяч. Росія продовжує робити все, щоб змінити населення українських міст на своїх людей.

"Тобто Росія робить абсолютно зручні умови для того, щоб туди їхали заробітчани. І вони туди їдуть, вони із задоволенням везуть туди сім'ї, бабусь, дідусів, дітей. Дуже багато людей стало в місті, за рахунок мігрантів, то набагато більше, ніж було тієї зими, і електромережі, які будуть навантажені опалювальними приладами, не витримають, вони ляжуть", — продовжив Микола Осиченко.

Нагадаємо, 15 вересня повідомлялося, що російські окупанти виселяють маріупольців із будинків. Радник мера Петро Андрющенко наголосив, що противник хоче переобладнати житло під казарми для Збройних сил Російської Федерації та закликав місцевих жителів не виселятися зі своїх домівок, адже в разі гучного скандалу рішення може змінитися.