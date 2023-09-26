ЗС РФ атакували припортову інфраструктуру Одещини: в ОВА показали наслідки обстрілу (фото, відео)
Ворог влучив у переправу Орлівка-Ісакча в Ізмаїльському районі Одеської області. Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, загорілися шість фур, розповіли в ОВА.
Вночі 26 вересня Збройні сили Російської Федерації атакували безпілотними літальними апаратами Ізмаїльський район Одеської області. Про це повідомив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер в Telegram.
"Протягом двох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками Одеську область", — сказав Олег Кіпер.
Він зазначив, що робота українських сил протиповітряної оборони була потужна, зокрема, знищено більшість дронів.
З його слів, ворог влучив у припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі. У результаті ворожої атаки постраждали двоє чоловіків — водії вантажівок. Одного з них госпіталізували до лікарні з важкою травмою руки, іншому надали медичну допомогу на місці.
Також було пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок. Крім цього, загорілися шість фур, вогнеборці загасили пожежі.
У місцевому Telegram-каналі повідомили, що російські військові атакували переправу Орлівка-Ісакча в Ізмаїльському районі Одеської області. Зазначили, що постраждало понад 20 машин, зокрема й рейсовий автобус, який прямував із Бухареста до Одеси.
Нагадаємо, вночі 25 вересня Збройні сили Російської Федерації атакували Одесу та область за допомогою 19 дронів-камікадзе Shahed та 12 ракет типу "Калібр". Крім цього, по Одесі військові РФ запустили дві надзвукові ракети "Онікс". Українська протиповітряна оборона знищила всі БПЛА та більшість "Калібрів". В результаті обстрілу постраждав морський вокзал.
У Міноборони України заявили, що обстріл Одеси був відплатою за успішні удари ЗСУ по тимчасово окупованому Севастополі в Криму. В оборонному відомстві спробу РФ відплатити назвали "жалюгідною".