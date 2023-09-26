ЗС РФ атакували припортову інфраструктуру Одещини: в ОВА показали наслідки обстрілу (фото, відео)

Ворог влучив у переправу Орлівка-Ісакча в Ізмаїльському районі Одеської області. Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, загорілися шість фур, розповіли в ОВА.

Вночі 26 вересня Збройні сили Російської Федерації атакували безпілотними літальними апаратами Ізмаїльський район Одеської області. Про це повідомив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер в Telegram.

"Протягом двох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками Одеську область", — сказав Олег Кіпер.

Він зазначив, що робота українських сил протиповітряної оборони була потужна, зокрема, знищено більшість дронів.

З його слів, ворог влучив у припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі. У результаті ворожої атаки постраждали двоє чоловіків — водії вантажівок. Одного з них госпіталізували до лікарні з важкою травмою руки, іншому надали медичну допомогу на місці.

Також було пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок. Крім цього, загорілися шість фур, вогнеборці загасили пожежі.

Наслідки обстрілу Одещини Наслідки обстрілу Одещини

У місцевому Telegram-каналі повідомили, що російські військові атакували переправу Орлівка-Ісакча в Ізмаїльському районі Одеської області. Зазначили, що постраждало понад 20 машин, зокрема й рейсовий автобус, який прямував із Бухареста до Одеси.

Нагадаємо, вночі 25 вересня Збройні сили Російської Федерації атакували Одесу та область за допомогою 19 дронів-камікадзе Shahed та 12 ракет типу "Калібр". Крім цього, по Одесі військові РФ запустили дві надзвукові ракети "Онікс". Українська протиповітряна оборона знищила всі БПЛА та більшість "Калібрів". В результаті обстрілу постраждав морський вокзал.

У Міноборони України заявили, що обстріл Одеси був відплатою за успішні удари ЗСУ по тимчасово окупованому Севастополі в Криму. В оборонному відомстві спробу РФ відплатити назвали "жалюгідною".