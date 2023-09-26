"Погода не відіграватиме ролі", — експерт про місяць, коли вирішиться подальший розвиток війни

Російські окупанти майже вичерпали ресурси на кількох плацдармах, але тримають оборону і чекають на зміну погоди, сподіваючись, що вона пригальмує український контрнаступ.

Сили оборони прорвали лінію оборони ЗС РФ у Вербовому на Запорізькому напрямку, через що ситуація для росіян в цьому районі значно погіршилася. За деякими даними, існує ймовірність оточення частини військ ворога на цій ділянці фронту. Про те, як на півдні України триває контрнаступ, йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Окупанти вичерпали ресурси на кількох плацдармах

Як повідомляє політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, Росія не має необхідних резервів для утримання цього району, а операції ЗСУ в Бахмуті утримують ЗС РФ на сході України та далеко від фронту на півдні.

"Якщо говорити про групу військ "Восток", то в неї резерви закінчилися ще влітку. Саме тому окупанти проводять перекидання елітних десантних підрозділів із тієї ж Луганської області, аби хоч якось посилити оборону півдня. Нині вони майже вичерпали ресурси інших плацдармів", — сказав Коваленко.

У боях із ЗСУ боєздатність втратили кілька російських підрозділів, зокрема, 810-та ОБрМП, 7 ДШД та підірвано боєздатність 234 та 237 ДШП 76-ї ДШД, які мали брати участьв оточенні Сил оборони України на Запорізькому напрямку в районі Токмака.

Експерт вважає, що для росіян було б краще відвести війська вглиб території, але вони і далі продовжують тримати оборону, навіть якщо ситуація для них патова.

"Витрачають свої ресурси, а після втрати території починають безглуздо атакувати з великими втратами у техніці та особовому складі. Так було з Роботиним, Кліщіївкою та Андріївкою", — гвооврить експерт.

Аналогічна ситуація сьогодні розгортається в районі села Новопрокопівка на південь від Роботиного. Попри те, що окупанти втратили головний опорний пункт, вони все одно перебувають там і знову зазнають великих втрат. На думку Олександра Коваленка, таку тактику окупанти використовують, щоб затягти час в надії дочекатися погіршення погодних умов, що може зупинити український контрнаступ.

"Вони не можуть зупинити наш контрнаступ – лише пригальмувати, заваливши людським ресурсом. Тож саме на сезон дощів російське командування дуже розраховує. Чи допоможе їм це? Дивлячись, де СОУ будуть на цей момент. Якщо будемо на північ від Токмака, то це нас може сильно загальмувати. Якщо сили оборони України вийдуть на південь від цього міста, то погода не відіграватиме жодної ролі для нашого подальшого просування. Саме в жовтні, поки погода буде досить сухою, вирішується подальший розвиток подій, який на нас чекає у листопаді-грудні", — сказав експерт.

Хотіли оточити Сили оборони, але, схоже, самі потраплять у пастку

Як пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни, 7-ма та 76-та дивізії ПДВ ЗС РФ отримали наказ оточити українські сили на Запорізькому напрямку, але вони не тільки не виконали завдання, але й фактично втратили свою боєздатність. Більшість особового складу цих дивізій — мобілізовані, а нині українські підрозділи можуть оточити частину росіян на цій ділянці фронті.

Зараз 56-й полк російських десантників, який дислокується у Новофедорівці, перебуває під безпосередньою загрозою оточення.

"Говорити про те, що Сили оборони України найближчим часом можуть оточити російські окупаційні сили у цьому районі, поки що зарано. Однак у росіян на цьому напрямку справді дуже великі проблеми, і їм важко тримати оборону", — говорить Коваленко.

Нагадаємо, що на одній з ділянок кордону у Харківській області ЗС РФ зайшли з території РФ і заходилися облаштовувати позиції. Їх помітили українські прикордонники і відкрили вогонь.

Раніше повідомлялося, що під час контрнаступу ЗСУ на Запоріжжі було знищено 810-у окрему морську піхотну бригаду РФ Чорноморського флоту. Втрати росіян склали 85%.