Ціни зростають, а районами "керують щури": у Луганській ОВА розповіли про ситуацію в регіоні

За словами начальника військової адміністрації Артема Лисогора, противник не може забезпечити громадян в окупації навіть базовими потребами напередодні опалювального сезону. При цьому, ціни на продукти продовжують зростати.

Наближається зимовий період, але росіяни на окупованих територіях України абсолютно до нього не готуються. У деяких захоплених населених пунктах, як і раніше, відсутні базові речі. Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор для "Еспресо" 26 вересня.

За його словами, напередодні опалювального сезону місцеві все ще без водо- та електропостачання, адже противник після окупації регіону не опікується населеними пунктами.

Найважча ситуація у великих містах, таких як Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне.

"Тому що з Лисичанська ми отримуємо інформацію, що в центрі міста були великі дерева, і їх почали вирізати, заготівлю робити на зиму, тому що ніяке опалення не відновлено, світло не відновлено, вода не відновлена. Дійсно, як би це сумно не звучало, але господарями деяких районів уже стають щури й миші, тому що антисанітарія повна, ворог узагалі нічого не робить ні зі сміттям, ні з розборами і показує на екранчику "розбір", — розповів Артем Лисогор.

Окремої уваги варта тема медичного та харчового забезпечення громадян, яка також не змінюється вже багато місяців. Ціни на продовольство лише зростають, а грошей на їх купівлю у мирного населення практично немає.

"Ціни на продукти тільки зростають, людям, які там перебувають, купувати їх майже нема за що, ліки взагалі майже відсутні, медична допомога на вкрай низькому рівні. Тому після деокупації ми можемо отримати дуже великі проблеми", — продовжив Артем Лисогор.

Нагадаємо, 25 вересня повідомлялося, що російські окупанти хочуть позбавляти виплат підлітків без паспорта РФ і починається шантаж батьків. Обмеження на виплати зберігатимуться аж до повноліття дітей. Такі маніпуляції мають змушувати населення оформляти вороже громадянство.