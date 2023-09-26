Нехай залишиться в підручниках: Гутерреш заявив, що людству варто ліквідувати ядерну зброю

Генсек ООН переконаний, що світ зіткнувся з більшим рівнем небезпеки застосування ядерного озброєння, ніж за часів "холодної" війни. І тепер весь прогрес зі зниження ядерної загрози, який досягався величезною працею протягом багатьох десятиліть, зводиться нанівець.

Генеральна Асамблея ООН заснувала 26 вересня Міжнародним днем боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї (ЯЗ). У зв'язку з цим генеральний секретар організації Антоніу Гутерреш заявив, що світ зіткнувся з такою загрозою застосування ядерної зброї, яка не спостерігалася під час розпалу "холодної" війни. Щоб усунути навислу небезпеку взаємного знищення, людству варто повністю ліквідувати ЯЗ.

Генсек ООН зазначив, що такий рівень загрози ядерного знищення виник через геополітичну недовіру та глобальне суперництво, а всі багаторічні зусилля із запобігання застосуванню, розповсюдженню та випробуванням ядерної зброї зрештою звелися нанівець.

"Людство стоїть перед загрозою того, щоб забути уроки, витягнуті з ударів по Хіросімі і Нагасакі. Геополітична напруженість досягла нових висот", — заявив Гутерреш.

За його словами, держави-члени ядерного клубу намагаються "забезпечити уявну безпеку", інвестуючи величезні кошти в озброєння "судного дня", якому немає місця на планеті.

Генсек закликав світову спільноту працювати над тим, щоб повністю ліквідувати зброю масового знищення, водночас наголосив, що зниження ризиків у цьому аспекті абсолютно недостатньо. Для цього варто більше залучати дипломатичні інструменти та вести діалог про повне усунення ядерних загроз.

Для початку, вважає Гутерреш, необхідно ратифікувати Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань тим країнам, які цього досі не зробили, а держави з ядерного клубу мають забезпечити мораторій на всі ядерні випробування.

"Єдиний спосіб усунути ядерну небезпеку — ліквідувати ядерну зброю. Давайте ж спільними зусиллями раз і назавжди зробимо так, щоб місце цим засобам руйнування було тільки в підручниках історії", — підсумував генеральний секретар ООН.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов 22 серпня заявив, що якщо РФ і наважиться на застосування ядерної зброї, світ має відреагувати миттєво і в найжорсткішій формі. На думку українського чиновника, у цьому разі країни, які володіють ядерним озброєнням, повинні будуть, перш за все, ухвалити політичне рішення.