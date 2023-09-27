"Бахмут і ще два": експерти розповіли, на деокупацію яких міст натякав Зеленський

За словами аналітиків, якщо президент заговорив про деокупацію щонайменше трьох міст, значить, наша армія має для цього ресурси.

Президент України нещодавно говорив про відновлення контролю над Бахмутом та іншими містами, які він не назвав. Ймовірно, він мав на увазі Токмак і Мелітополь у Запорізькій області. Про це йдеться в матеріалі видання РБК-Україна.

Зокрема, згідно з думкою політичного аналітика з групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, можна припустити, що, ґрунтуючись на поточній обстановці на фронті, одним із міст, яке може бути звільнене, є Токмак.

"А далі за ним Мелітополь, чому б і ні? А може і не Мелітополь, можна перебирати багато міст. Зеленський навряд чи взяв ці дані зі стелі, напевно, він отримав доповідь із зазначенням міст із високою ймовірністю звільнення. І це обнадійливі новини, сподіваюся, ми дуже скоро щось про це почуємо", — резюмував експерт.

Військовий аналітик Владислав Селезньов пояснює, що для визначення, про які міста може йтися, необхідно мати уявлення про напрямок основних зусиль українських військ. Однак слід зазначити, що ця інформація є зведенням зі статусом "секретно" і доступна лише вищому військово-політичному керівництву.

"Але ми можемо відзначити інший важливий фактор. Якщо президент заговорив про деокупацію щонайменше трьох міст, значить, наша армія має для цього ресурси. Зазвичай масштабні наступальні операції тривають від 2 до 3 місяців. Наша вже триває 3,5 місяців, і ми бачимо, що раціональне використання ресурсів дало змогу Зеленському робити заяви такого рівня", — наголосив він.

Зеленський пообіцяв звільнити Бахмут

У четвер, 21 вересня, президент України Володимир Зеленський пообіцяв звільнити Бахмут Донецької області та ще два ключові населені пункти.

"Ми будемо деокупувати Бахмут", — сказав Володимир Зеленський у Вашингтоні.

Він зазначив, що також Збройні сили України деокупують ще два міста. Про які міста йдеться — президент не розповів.

"Я не скажу вам, які міста, вибачте. І тому в нас є план. Дуже, дуже комплексний план", — заявив Зеленський.

За словами президента України, ЗСУ не припиняють контрнаступальних дій. На його думку, російський президент Володимир Путін чекає тимчасового припинення вогню, щоб відновити сили після того, як РФ втратила свою "професійну армію".