"Занадто багато": у НАТО не порушують питання членства України в обмін на території, — посол

За словами представниці Києва в Альянсі Наталії Галібаренко, Україні не підходить сценарій Німеччини, яка була поділена на частини до певного часу. Інші країни це прекрасно розуміють.

У НАТО навіть не розглядають сценарій того, щоб Україна стала повноцінним членом Альянсу взамін на території, які тимчасово окупувала Російська Федерація. Про це заявила представниця Києва при НАТО Наталія Галібаренко, передає "Інтерфакс" 27 вересня.

За її словами, країни-учасниці Альянсу не порушують цю тему, адже знають, що Київ не погодиться на такий сценарій. Це підтвердили і делегації інших держав.

"Мені доводилося чути висловлювання, мовляв, Україні варто врахувати досвід Німеччини, яка вступала в НАТО частинами. Але це неформальні обговорення, в яких перевіряють ґрунт: вони хочуть подивитися, якою буде реакція. У штаб-квартирі НАТО такого немає", — заявила Наталія Галібаренко.

В Альянсі обговорюється безліч інших питань, зокрема про майбутнє України та сьогодення. Наприклад, представники НАТО обговорюють, чи може Київ поєднувати проведення реформ із веденням бойових дій, адже це колосальна праця.

"Іноді партнери визнають, що вимагають від нас забагато, адже щодо реформ нам висувають ті самі вимоги, які виконували країни в мирний час. У нас немає десяти років на реформи. У нас інші терміни", — продовжила Наталія Галібаренко.

Нагадаємо, 24 вересня республіканець Рон Десантіс висловився про членство України в НАТО. За його словами, таке рішення додасть Північноатлантичному Альянсу більше зобов'язань, ніж вигод. Вплив Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні набагато небезпечніший для Вашингтона, ніж російська загроза Європі, вважає республіканець.