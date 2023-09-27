В Генічеськ та Скадовськ росіяни привезли своїх "суддів" та "прокурорів", — рух спротиву

Свою діяльність в перші дні так звані судді й прокурори присвятили привласненню земель та бізнесів місцевих українців, які не пішли на співпрацю з окупаційною владою, розповіли у русі "Жовта стрічка".

В тимчасово окуповані міста Херсонської області Генічеськ і Скадовськ прибули "судді" та "прокурори" з Російської Федерації. Свою діяльність фейкові "представники Феміди" почали з полювання на незгодних з окупаційним режимом та привласнення їх майна, повідомляє Рух спротиву "Жовта стрічка".

За інформацією активістів руху, впродовж останнього тижня до Генічеська та Скадовська прибула велика кількість "гастролерів" з Росії, щоб зайняти посади "прокурорів" та "суддів". Так ворог хоче запустити роботу фейкових судових органів.

Свою діяльність в перші дні так звані судді й прокурори присвятили привласненню земель та бізнесів місцевих українців, які відмовились співпрацювати з окупаційною владою.

"Про правосуддя мови не йде, адже головна задача виносити вироки й відправляти у в’язниці всіх незгодних", — пояснили в Русі спротиву "Жовта стрічка.

Ситуація на Херсонському напрямку

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на 6:00 27 вересня Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. На Херсонському напрямку наші військові продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Нагадаємо, 27 вересня повідомлялося, що українських чоловіків змушують ставати на облік на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Окупанти вручають повістки українським чоловікам відразу після отримання ними паспортів Російської Федерації.

Раніше, 26 вересня стало відомо, що у Херсоні затримали священника УПЦ, який торгував російською зброєю. Правоохоронці зазначають, що затриманий підшукував своїх клієнтів через власні зв’язки, зокрема в кримінальних колах.