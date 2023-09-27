Україна запропонувала Заходу бити по заводах БПЛА в Росії, Ірані та Сирії, — The Guardian

Журналісти пишуть, що, відповідно до документів, 52 електричні компоненти, виготовлені західними компаніями, були знайдені в безпілотнику Shahed-131 і 57 — в Shahed-136. Серед виробників — компанії зі штаб-квартирами в США, Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Канаді, Японії та Польщі.

Уряд Ірану не може задовольнити попит Росії на дрони-камікадзе Shahed, якими та бомбардує Україну, і налагоджує виробництво не лише в російській ОЕЗ "Алабуга", а й у Сирії. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на 47-сторінковий документ, який Україна направила у серпні країнам "великої сімки".

Як зазначено в документі, протягом трьох місяців, війська Росії "використали" понад 600 безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для ударів по містах України.

Згідно з документом, 52 електричні компоненти, виготовлені західними компаніями, були знайдені в безпілотнику Shahed-131 і 57 в моделі Shahed-136, дальність польоту якого становить 2000 км і крейсерська швидкість 180 км/год.

"Серед виробників — компанії зі штаб-квартирами в країнах санкційної коаліції: США, Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Канаді, Японії та Польщі", — йдеться у ньому.

Уряд Ірану "не може впоратися з російським попитом": деталі

Уряд Ірану, згідно з записами у документах, "не може впоратися з російським попитом" через високу інтенсивність застосування дронів в Україні й, крім того, намагається зробити так, "щоб його більше не пов'язували з постачанням зброї Росії".

Тому з метою диверсифікації виробництва Іран вже почав використовувати завод у Сирії, звідки дрони поставляються до Новоросійська. Окрім того їх випуск організується в особливій економічній зоні "Алабуга" в Єлабузькому районі Татарстану. При цьому Іран продовжує постачати компоненти до БПЛА.

Україна пропонує вдарити ракетами по Росії, Ірані та Сирії

Саме тому уряд України пропонує західним союзникам "завдати ракетних ударів по заводах, які випускають ці безпілотники в Ірані та Сирії, і за потенційним місцем виробництва в Російській Федерації".

"Ці удари можуть бути завдані силами оборони України, якщо партнери нададуть необхідні засоби ураження", – йдеться в документі.

Відомо, що від "Алабуги" до кордону України – близько 1500 км. Україна не має західної зброї такої дальності, але вона розробляє власні безпілотники та ракети, здатні завдавати ударів на такій відстані.

Очікується, що завод в "Алабузі" почне працювати на початку 2024 року, про це говорив раніше прессекретар Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Іран активно використовує дрони та їх компоненти, куплені або захоплені в інших країнах, для розбирання та виробництва власних на їх основі.

"Іранські виробники БПЛА адаптувалися і переважно використовують доступні комерційні компоненти, постачання яких погано або ж зовсім не контролюється", – зазначено в документі.

У записах сказано, що в дронах моделі Shahed-131 українці знайшли 52 компоненти, виробленого західними компаніями, а в моделі Shahed-136 — 57.

Нагадаємо, 26 вересня портал "Мілітарний" повідомив, що Іранські безпілотники Shahed-136, за допомогою яких російські окупанти постійно атакують Україну, тепер отримали модифікований стартовий майданчик для встановлення на звичайні позашляховики-пікапи.