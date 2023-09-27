Росія може створити умови для ядерного інциденту після деокупації ЗАЕС, — міністр Галущенко

Очільник Міненерго наголосив, що, обстрілюючи об’єкти української енергетичної інфраструктури, які забезпечують електропостачання й інших атомних станцій, Росія створює додаткові ядерні загрози для світу.

Міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що Російська Федерація може створити умови, які призведуть до ядерного інциденту вже після деокупації Запорізької АЕС українськими захисниками. Про це він заявив під час зустрічі з главою делегації Європейського Союзу, заступником Генерального директора з питань енергетики Єврокомісії Массімо Гарріба, у межах 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ, яка проходила у Відні, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Сторони обговорили напрямки співпраці для посилення енергетичної, ядерної та радіаційної безпеки європейського континенту.

Фото: facebook/minenergoUkraine

Міністр зазначив, що ситуація довкола тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) досить напружена. Вона становить потенційну загрозу для ядерної безпеки не лише України, але і всього європейського континенту.

Він констатував, що наразі не існує міжнародного досвіду і протоколів відновлення роботи АЕС після збройних конфліктів. З цієї причини ситуація на ЗАЕС є унікальною і потребує особливої уваги.

Герман Галущенко занепокоєний тим, що окупанти можуть створити умови, які призведуть до ядерного інциденту вже після деокупації Запорізької АЕС. Очільник Міненерго зазначив, що для того, аби не допустити цього, важливо організувати міжнародну місію, яка зможе перевірити об’єкт і переконається у безпечності повернення ЗАЕС в експлуатацію.

Він наголосив, що дії РФ є ядерним тероризмом і цивілізований світ має рішуче на це реагувати.

Нагадаємо, у серпні російські окупанти завезли на ЗАЕС важку техніку і влаштували стрілянину. За словами місцевих жителів, росіяни ведуть вогонь біля вибухонебезпечних об'єктів, нехтуючи нормами ядерної та радіаційної безпеки.