"Обурливо": у МЗС Румунії визнали, що війна в Україні зачепила їхню країну (відео)

Міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску зазначила, що РФ порушує румунський повітряний простір і ставить під загрозу жителів країни.

Війна Російської Федерації проти України торкнулася безпосередньо Румунії. Про це сказала міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску в рамках конференції Центру аналізу європейської політики (CEPA) 27 вересня.

Лумініца Одобеску висловилася про падіння на території своєї країни уламків БПЛА, подібних до тих, якими росіяни атакують українську портову інфраструктуру на Дунаї.

"Це дуже серйозно, і це становить ризик для наших громадян", — заявила глава зовнішньополітичного відомства.

Глава МЗС підкреслила, що згаданий інцидент є порушенням повітряного простору Румунії. Міністр також згадала про те, що румунська влада "рішуче засудила" всі удари ЗС РФ по українській цивільній інфраструктурі.

"Ситуація з безпекою в нашому регіоні погіршується... Те, що Росія останнім часом робить у нашому регіоні — обурливо", — заявила Одобеску.

Одобеску також заявила про необхідність продовжувати допомагати Україні, а також зазначила, що Румунія підтримує "формулу миру", запропоновану президентом Володимиром

"Українці не тільки захищають свою країну, вони також захищають нас, нашу безпеку, нашу свободу", — сказала міністр.

Лумініца Одобеску взяла участь у конференції CEPA

Нагадаємо, вночі 26 вересня Збройні сили Російської Федерації пошкодили пункт пропуску між Україною та Румунією. Ворожа атака дронами тривала дві години. Унаслідок влучання БПЛА сталося загоряння автотранспорту.

Раніше, 13 вересня, Міністерство оборони Румунії повідомило, що за 15 км від румунсько-українського кордону було знайдено уламки, які можуть бути елементами російського безпілотника. Фрагменти були виявлені після атак російських дронів на Ізмаїл.