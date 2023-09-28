"Посилять військову співпрацю": Іран може домовитися з РФ про передачу ракет, — ISW

За даними експертів, Росія прагне придбати іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, обидві з яких мають радіус дії 300 кілометрів або більше.

Іран зможе досягти домовленості з Росією щодо передачі ракет після завершення дії резолюції Ради Безпеки ООН № 2231, яка забороняє Ірану укладати подібні угоди. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Згідно з даними експертів, Сергій Шойгу, міністр оборони Росії, здійснив візит до Тегерану 19 вересня з метою обговорити можливості посилення взаємного оборонного і військового співробітництва між Росією та Іраном.

Під час його візиту до штабу Повітряно-космічних сил Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) командувач цим відомством, бригадний генерал Амір Алі Хаджі Заде провів екскурсію для генерала Сергія Шойгу іранським арсеналом безпілотних систем, ракет і протиповітряної оборони.

Під час візиту генерал Шойгу також провів обговорення з міністром оборони Ірану, бригадним генералом Мохаммадом Реза Аштіані, щодо закінчення терміну дії обмежень на ракетні програми, встановлених резолюцією Ради Безпеки ООН № 2231. Відповідно до цієї резолюції Іран обмежений у постачанні балістичних ракет в інші країни.

Аштіані раніше заявляв, що після закінчення дії обмежень Іран готовий розвивати оборонні та стратегічні відносини з "усіма незалежними країнами".

"Звіти української та ізраїльської розвідок говорять про те, що Росія прагне придбати іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, обидві з яких мають радіус дії 300 кілометрів або більше", — зазначили в ISW.

Нагадаємо, 26 вересня портал "Мілітарний" повідомив, що іранські безпілотники Shahed-136, за допомогою яких російські окупанти постійно атакують Україну, тепер отримали модифікований стартовий майданчик для встановлення на звичайні позашляховики-пікапи.