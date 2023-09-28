РФ виробляє свої БПЛА: у Повітряних силах попередили про загрозу нових атак Shahed (відео)

За словами речника командування Юрія Ігната, Росія змінила тактику обстрілів українських міст, тому наші військові мають реагувати на нову загрозу з боку ЗС РФ.

Російські окупанти активізували обстріли території України. Крім того, вони все частіше стали застосовувати ударні дрони Shahed. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

"Останні атаки по Україні говорять про те, що ЗС РФ більш інтенсивно почали застосовувати "шахеди", — зазначив Ігнат.

Крім того, за його словами, армія РФ змінила тактику обстрілів, через що з'являються нові серйозні загрози обстрілів БПЛА.

"На жаль, ворог має зараз можливість виробляти і власну продукцію. Є нові виклики та загрози, на які реагуємо", — додав він.

Нагадаємо, що в ніч на 28 вересня російські терористи запустили 44 ударні безпілотники по території України. Вибухи лунали в Миколаївській, Одеській та Кіровоградській областях.

Пізніше в Повітряних силах уточнили, що ЗС РФ запустили в бік України 44 ударні дрони-камікадзе Shahed.

"У ніч на 28 вересня 2023 року російські окупанти атакували 44 ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (район Приморсько-Ахтарськ — РФ, мис Чауда — ТОТ Крим). Силами і засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 34 "Шахеди". До відбиття атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи", — йдеться в повідомленні Повітряних сил України.