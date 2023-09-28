"Один разок хоча б": у РФ президент НДЦ пропонує провести випробування ядерної зброї, — росЗМІ

На думку фізика Михайла Ковальчука, РФ має відновити випробування російської ядерної зброї, щоб залякати західні країни.

У Російській Федерації президент Національного дослідницького центру (НДЦ) "Курчатовський інститут" Михайло Ковальчук 28 вересня в Москві на відкритті виставки "Ефект Курчатова — Александрова", запропонував випробувати ядерну зброю на Новій Землі, щоб залякати країни Заходу, повідомляють російські ЗМІ.

За його словами, дії західних країн щодо Росії стають дедалі агресивнішими, тому багато експертів пропонують скористатися ядерним арсеналом.

Він вважає, що зарубіжні країни повинні побачити рішучість Москви відстояти свою безпеку: "Думаю, що це правильна думка".

Ковальчук закликав відновити випробування російської ядерної зброї, якщо того вимагатиме ситуація. За його словами, 1961 року СРСР у відповідь на агресивну риторику США випробував термоядерну бомбу потужністю понад 50 мегатонн, "після чого американці відразу стали домовлятися, миттєво".

"Ось зараз точно така сама ситуація. Досить провести випробування на Новій Землі... Один разок хоча б. І все стане на свої місця", — заявив російський фізик.

Архіпелаг Нова Земля Фото: Вiкiпедiя

Хто такий Михайло Ковальчук

Ковальчук Михайло Валентинович — радянський і російський фізик, фахівець у галузі рентгеноструктурного аналізу. Член-кореспондент РАН. Президент Курчатовського інституту.

Президент НДЦ "Курчатовський інститут" Михайло Ковальчук Фото: АГН Москва

26 вересня 2022 року, у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, Ковальчук занесений до списку санкцій Великої Британії.

29 вересня 2022 року занесено до санкційного списку Канади "близьких соратників режиму" за "співучасть у виборі президента Путіна вторгнутися в мирну і суверенну країну".

19 лютого 2023 року, як член наглядової ради Ощадбанку, потрапив під санкції України, оскільки він веде "комерційну діяльність у секторах економіки, що забезпечують істотне джерело доходу для уряду Росії, який ініціював військові дії та геноцид цивільного населення в Україні".

Михайло Ковальчук відомий, як брат мільярдера Юрія Ковальчука (низка ЗМІ називають його особистим другом Путіна), який, зі свого боку, курує не тільки внутрішню політику РФ і медіа. Обидва брати входять до найближчого оточення Путіна.

Нагадаємо, 26 вересня Гутерреш заявив, що людству варто ліквідувати ядерну зброю. Генсек ООН переконаний, що світ зіткнувся з більшим рівнем небезпеки застосування ядерного озброєння, ніж за часів "холодної" війни. І тепер весь прогрес зі зниження ядерної загрози, який досягався величезною працею протягом багатьох десятиліть, зводиться нанівець.