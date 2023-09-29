ЗС РФ вдарили по Харківщині новітньою ракетою "Гром Е-1": подробиці (фото)

Внаслідок обстрілу пошкоджено один із інфраструктурних об'єктів міста. "Гром Е-1" є гібридом плануючої бомби, хоча самі росіяни називають її авіаційною крилатою ракетою.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Харківщині. Вони вдарили новітньою ракетою "Гром Е" по місту Куп'янськ. Про це 29 вересня повідомив очільник Харкоівської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби ворог обстрілював цивільне населення прифронтових та прикордонних міст і сіл Чугуївського та Куп'янського районів області. По місту Куп’янськ ворог завдав удару ракетою "Гром Е-1". Пошкоджено інфраструктурний об'єкт, без постраждалих", — проінформував він.

Олег Синєгубов додав, що росіяни також обстріляли села Кіндрашівка та Кутьківка Куп'янського району. Внаслідок обстрілів спалахнули лісові пожежі.

У селі Западне Куп'янського району обстрілом пошкоджено житловий будинок.

Також 28 вересня поблизу с. Нова Гусарівка Ізюмського району на вибуховому пристрої підірвався трактор МТЗ-82.

У тракторі перебували двоє чоловіків — 31 та 68 років. Їх доправили до лікарні із травмами середньої важкості.

Що відомо про ракету "Гром-Е1"

"Гром-Е1" — російська новітня розробка, створена на базі ракети Х-38, яка прийнята на озброєння в 2013 році. Фактично це спроба росіян перетворити свої бомби ФАБи на "високу зброю". Перша демонстрація ракети відбулася у 2015 році, у 2019 в РФ оголосили, що випробування "Гром-Е1" та "Гром-Е2" завершено.

"Гром-Е1" є гібридом плануючої бомби і ракети, має крила, які в повітрі розкриваються, що забезпечує дальність і точність. Самі росіяни називають "Гром-Е1" авіаційною керованою ракетою.

Нагадаємо, що в Повітряних силах ЗСУ заявили, що Росія змінила тактику обстрілів українських міст, тому українські військові мають реагувати на нову загрозу з боку ЗС РФ.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 28 вересня російські ЗС РФ запустили по Україні 44 ударні безпілотники. Вибухи лунали в Миколаївській, Одеській та Кіровоградській областях.