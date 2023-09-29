Мобілізація в Україні: адвокатка розповіла, коли потрібно проходження ВЛК

За словами адвокатки, якщо військовозобов'язаний відмовляється від проходження ВЛК — це адміністративне правопорушення, і за нього передбачений штраф.

Під час воєнного стану та загальної мобілізації, які тривають в Україні через повномасштабне втогнення Росії, призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, які отримують повістки. Всі військовозобов'язані мають проходити військово-лікарську комісію (ВЛК). Адвокатка, керівниця медичного напрямку в ГО "Юридична сотня" Христина Ковцун розповіла в інтерв'ю "Українському радіо", коли потрібно прийти на ВЛК до територіального центру комплектування (ТЦК).

Коли потрібно прийти на медкомісію

Як зазначає адвокатка, за загальним правилом у мирний час, коли немає мобілізації, всі військовозобов'язані мають проходити медичний огляд один раз на п'ять років. Чоловіки 18-60 років, які перебувають в запасі за станом здоров'я, визнаються чи придатними, чи обмежено придатними і можуть бути мобілізовані.

Проте Христина Ковцун нагадує, що в умовах, коли йде мобілізація, цей строк може нівелюватися. Адже існує указ президента про мобілізацію, і відповідно, коли військовозобов'язаному вручають повістку, він зобов'язаний з'явитися в територіальний центр комплектування, колишній воєнкомат, уточнити облікові дані і пройти військово-лікарську комісію для того, щоб було розуміння, чи він придатний, чи обмежено придатний, чи непридатний.

За словами експертки, якщо військовозобов'язаний відмовляється від проходження військово-лікарської комісії — це адміністративне правопорушення, і за нього передбачений штраф. Вона додала, що пізніше може бути ще один виклик.

Проходження медичної комісії: деталі

"Процедура проходження ВЛК досить непогано прописана", — каже Христина Ковцун.

За її словами правозахисниці, насамперед центри комплектування мають певні обов'язки з отримання інформації, зокрема, з управлінь соцзахисту для того, щоб з'ясувати хто є, наприклад, в статусі особи з інвалідністю. Крім того, самі військовозобов'язані під час проходження ВЛК мають надати свою медичну картку, виписки з медичної документації щодо перенесених захворювань.

"Тому що ми розуміємо, що є різні ситуації. Одна людина абсолютно здорова, її роками нічого не турбує, а інша, грубо кажучи, не вилазить зі стаціонарного лікування, переносить операції тощо. І військовозобов'язаний повинен про це повідомити", — підкреслює адвокатка.

Після того, як подаються ці документи, для військовозобов'язаного призначають загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, аналіз крові на антитіла – ВІЛ, гепатит B, гепатит C, визначають групу крові, резус-належність, проводять рентгенологічне обстеження.

Експертка пояснює, особам, яким понад 40 років, обов'язково проводять вимір внутрішньоочного тиску і дослідження крові на цукор. Якщо ж в ході загальних аналізів визначають, що є погані показники, можуть призначати й додаткові обстеження.

"Після цього військовозобов'язаний оглядається обов'язково такими лікарями, як хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог та іншими лікарями за показаннями. Тобто це дуже серйозний і відповідальний процес, який відбувається саме з урахуванням аналізів і обстеження лікарів", – додала вона.

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