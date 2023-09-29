Вершини Запорізького трикутника починають сипатися, — експерт про бої за вихід до Токмака

Звільнення Вербового відкриє Силам оборони вихід одразу на кілька напрямків.

Командування російських окупаційних військ намагається відвернути увагу від стану справ на дуже важливій трасі на Токмак, і довело ситуацію до колапсу. Таку думку висловив військовий аналітик Олександр Коваленко.

За його словами, верхівки Запорізького трикутника почали сипатися.

"По російських Z-телегам-каналах хвилею мчать панічні крики щодо Вербового, що й не дивно, з урахуванням того, які там зараз роблять просування Сили оборони України. Але, в той час, як увага російських ура-патріотів привертається до Вербового, повністю ігнорує Новопрокопівка", — пише експерт.

Він вважає, що село Вербове є важливим на межі першої та другої лінії оборони. Його звільнення відкриє українським захисникам вихід одразу на кілька напрямків, оскільки воно розташоване трохи осторонь від траси 0408, яка веде просто до Токмака через Новопрокопівку, Ільченкове та Солодку Балку.

"Нюанс цієї, умовно, агломерації у тому, що звільнення Новопрокопівки робить абсолютно безглуздим утримання окупантами Ільченкова та Солодкої Балки. І якщо вони не стадо суїцидників, то після звільнення Новопрокопівки мають по автобану 0408 поспішати до Токмака. В колапсі цієї локації командування ЗС РФ намагається відвернути увагу від стану справ на дуже важливій трасі. Вершини Запорізького трикутника Новопрокопівка-Вербове-Очеретувате починають обсипатися", — вважає Коваленко.

Нагадаємо, що ЗСУ в межах контрнаступу готуються до подальших дій, створюючи активні рубежі. ЗС РФ намагаються заповнити втрати в Запорізькій області поблизу Вербового.

Раніше повідомлялося, що у генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни прикриваються цивільними на Мелітопольському напрямку.