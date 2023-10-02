Будують "зуби дракона": ЗС РФ перекидають ППО та посилюють оборону Криму, — підпілля (відео)

Партизани зафіксували створення нових фортифікаційних укріплень поблизу Феодосії після успішних ударів ЗСУ по території півострова.

Збройні сили Російської Федерації перекидають засоби ППО до Сімферополя, а також облаштовують нові оборонні споруди в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"Російські військові отримали нові розпорядження щодо підвищення обороноздатності окупаційних військ на півострові. Зокрема зафіксовано перекидання засобів ППО до Сімферополя. Також партизани фіксують спорудження нових фортифікаційних споруд, так званих "зубів дракона", — йдеться у повідомленні ЦНС.

Інформацію про спорудження оборонних ліній та перекидання ППО до Сімферополя підтвердив військовий партизанський рух "АТЕШ". За їхніми даними, окупанти будують оборонні лінії біля Феодосії та фортифікації з боку Батального.

"Після успішних атак українських сил по військових об'єктах у Криму та успіхів на полі бою окупанти розпочали спорудження нових фортифікацій на півострові. "АТЕШ" сформував групи, які їздять по всьому Криму та збирають інформацію про оборонні споруди. Ми зробимо все можливе для їхнього успішного прориву Силами оборони України", — повідомляють партизани.

Фото: t.me/atesh_ua

Також агент "АТЕШ" зафіксував перекидання ЗРК "Оса" та особового складу ЗС РФ у бік Сімферополя.

"Окупанти змушені розконсервувати застарілі засоби ППО, адже наявними вони не можуть закрити навіть свої військові об'єкти в Криму. Сучасніші засоби, у свою чергу, планомірно знищуються українськими силами. Ми також докладаємо всіх зусиль", — наголосили у підпіллі.

Нагадаємо, 29 вересня Фокус писав про те, що український підводний безпілотник "Марічка" з легкістю може уразити об'єкти портової інфраструктури на південно-західному узбережжі РФ, водночас залишаючись невразливим для протидронних засобів противника.

Раніше, 28 вересня Ірина Верещук закликала цивільних росіян покинути Крим. Віцепрем’єр-міністр радить цивільним росіянам встигнути виїхати з півострова до початку деокупації. Адже, коли впаде Кримський міст зробити це буде дуже складно.