"Практично мізер": українцям розповіли про запаси вугілля і газу на опалювальний сезон

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, якщо офіційні заяви ДТЕК і "Нафтогазу" відповідають дійсності, тоді проблем виникнути не повинно. Але й тут є нюанси.

Наближається холодна пора року і російські окупанти можуть значно збільшити кількість обстрілів критичної інфраструктури, щоб залишити мирне населення без тепла та електрики. Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко в інтерв'ю для Фокуса розповів, чи вистачить країні вугілля і газу для теплових електростанцій (ТЕС), щоб пройти сезон без наслідків.

За його словами, що стосується вугілля, то ще в липні його запаси фактично дорівнювали 0, але і через два місяці особливо нічого не змінилося. У зв'язку з цим можна зробити висновки, що з цим можуть виникнути певні проблеми.

"Наскільки я знаю, на перше вересня таких запасів вугілля там було практично мізер. Там якісь невеликі запаси, але вони не покривають одного-двох днів виробництва електроенергії. Тому із запасами вугілля у нас є величезні проблеми. У ДТЕК заявили, що "вугілля у нас буде, ми привеземо", але потрібно розуміти, для кого вони привезуть", — заявив Олег Попенко.

Окремо він зазначив, що заяви ДТЕК про 200 тисяч тонн вугілля є досить адекватною цифрою, яка дала б змогу більш-менш спокійно пройти опалювальний сезон, але детальної інформації від них так і не прозвучало.

Що стосується газу, то тут ситуація дещо цікавіша. Від пресслужби НАК "Нафтогаз" лунали заяви про запаси України в 14 мільярдів кубометрів газу і що Україна вперше пройде опалювальний сезон без закупівель іноземного газу. Олег Попенко дивиться на це з недовірою.

"Я вам хочу сказати, що це неправда, тому що буквально через 5-10 хвилин, заходячи в інтернет, можна побачити кількість імпортованого газу, яка знаходиться на зберіганні. Це на сьогодні, якщо не помиляюся, 2,3 мільярда кубів. Тому все-таки газ у нас закачаний іноземний, 2,3 мільярда з цих 14 мільярдів кубометрів газу", — заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг.

На питання про те, чи буде достатньо Україні цих запасів, дуже складно, навіть якщо провести розрахунки, адже ніхто не знає, як розвиватиметься ситуація далі.

Якщо опалювальний сезон 2023/2024 буде схожий на те, що було минулого року, тоді запасів газу має бути достатньо. При цьому, якщо температура повітря на вулиці буде на рівні -10 і нижче, тоді можна сміливо заявити, що запасів буде замало і доведеться економити в низці областей. Тільки економія допоможе уникнути повного блекауту.

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Нагадаємо, 26 вересня в "Укренерго" розповіли, якою буде зима і чи чекати постійних відключень електроенергії. Керівник компанії Володимир Кудрицький припустив, що системна кампанія атак ЗС РФ на енергосистему ще не розпочалася, водночас Україна готова до викликів.