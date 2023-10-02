"Передумов немає": у таких країнах як РФ, поняття революція неможливе, — професор (відео)

За словами Галини Зеленько, навіть події 1917 року в Росії можна радше назвати державним переворотом, ніж "Жовтневою революцією". Людей спочатку має хтось об'єднати, щоб почалися глобальні процеси.

У Російській Федерації на сьогодні немає жодних передумов для майбутньої революції, адже це тривалий процес, який залежить від безлічі нюансів. Про це розповіла доктор політичних наук і професор Галина Зеленько в коментарі Фокусу 2 жовтня.

За її словами, поняття "революція" або "Майдан" абсолютно не можна відносити до таких країн, як Росія. Події 1917 року, які прийнято називати "Жовтневою революцією", були більше схожі на державний переворот.

"Для того, щоб відбулася революція чи Майдан, необхідно, щоб був бізнес, який це все профінансує і об'єднає. Передумов для цього немає зараз", — заявила Галина Зеленько.

Єдине, що зараз у Росії триває паливна криза і влада почала скорочувати соціальні виплати, внаслідок чого частина населення обурена. При цьому, це невдоволення в підсумку не конвертується в якісь глобальні речі, які могли б призвести до зміни влади.

Єдиний варіант, що незабаром внутрішні "палацові сварки" почнуть відбуватися дедалі частіше і тоді це може стати підставою для глобальних процесів.

"Взагалі, в таких країнах як Росія, таке поняття як революція це неможливо, тому що у них густота населення дуже маленька. У них дуже незначні комунікації між регіонами. У Росії густота населення 8 людей на квадратний кілометр. Це взагалі мізер, Росія вважайте що порожня", — продовжила Галина Зеленько.

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Нагадаємо, 19 вересня секретар РНБО Олексій Данілов спрогнозував заколот у Росії. Він вважає, що слід очікувати нових заворушень у короткостроковій перспективі, адже відповідні процеси вже запущено.