558 убитих за 9 місяців: снайпер "привид Бахмута" розповів, як ліквідовували окупантів за 3 км (фото)

Командир підрозділу снайперів ЗСУ розповів, що зазвичай полювання ведеться на високопріоритетні цілі ЗС РФ, а оперативна відстань — приблизно 750 метрів.

Елітний снайпер Сил оборони, який узяв на себе відповідальність за ліквідацію 113 російських військових за останні дев'ять місяців, розповів, як його загін проводить атаки на свої цілі. Про це повідомляє The Daily Mail.

Командир снайперської групи "Привидів Бахмута" з однойменним позивним повідомив, що його підрозділ із кількох десятків добре підготовлених солдатів за той самий час загалом ліквідував 558 військовослужбовців із російських окупаційних військ.

"Привид" також стверджує, що його команді вдалася одна з найскладніших операцій, що проводилася на порівняно далекій відстані від мішені: приблизно 2,5 км. Це втричі перевищує висоту Бурдж-Халіфи (найвищої будівлі у світі).

"Привид Бахмута"

Він розповів, що команда, як правило, полює на високопріоритетні цілі ЗС РФ, а оперативна відстань зазвичай — близько 750 метрів. Найчастіше підрозділ снайперів іде в авангарді контрнаступу України.

"Коли планується наступ або контрнаступ, наше завдання — зайти першими й очистити територію", — розповів він.

Привиди Бахмута

Снайперам підрозділу часто доводиться чекати на одній позиції до 16 годин на день і при цьому бути дуже добре замаскованими.

UAR-10

Їхня основна зброя — американська гвинтівка Barrett M107A1, також використовується Barrett MRAD і деякі українські розробки, зокрема UAR-10 і Snipex Alligator.

Barrett M107A1

Зона ураження Barrett M107A1 — найгрізнішої зброї в команді "Привидів" — 2,2 км, а максимальна дальність — 4 км.

Успішні ліквідації підрозділу фіксуються електронно за допомогою прицілів гвинтівок. Але підрозділу потрібно залишитися на позиціях протягом трьох-п'яти годин, щоб переконатися, що ціль уражено.

Snipex Alligator

За словами "Привида", ця виснажлива робота може психологічно надламати людину.

"Це не схоже на американські фільми, які романтизують роботу снайперів, — пояснив він, додавши, що основна частина виконуваної роботи пов'язана з виживанням. — Ви вчитеся рахувати, займаєтеся математикою. Вчітесь маскуватися, досліджуєте навколишнє середовище. Ви можете відмінно стріляти, але якщо не можете вижити, в цьому не буде ніякого сенсу".

За його словами, робота триває цілодобово, вдень і вночі. Без вихідних.

"Ти абсолютно виснажений, з тебе вичавлено всі соки", — сказав він.

За словами військовослужбовця, після повернення з місій, снайпери намагаються підтримувати деяку видимість нормального життя.

"Привид" намагається дзвонити маленькій доньці якомога частіше, а у вільний час пише і співає пісні.

Бойовий дух загону підтримує улюблена хаскі Лола, яку називають "антидепресантом".

"Антидепресант"

Нагадаємо, що експерт розповів, за якими сценаріями може далі розвиватися контрнаступ ЗСУ. Сили оборони можуть ізолювати Токмак без штурму й одразу попрямувати до берега Азовського моря.

Також повідомлялося, що США таємно готують Україну до вступу в НАТО, і розробило план на випадок, якщо РФ захопить більше територій.