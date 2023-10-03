Росіяни в командирському танку встановили матрицю від французької Thales (відео)

Успішне просування бійців Нацгвардії біля Вербового дозволило захопити новий командирський танк військ РФ, у якому встановлено французьке обладнання для прицілу.

Прилад навідника у танку Т-72Б3 модифікації 2022 року працює лише завдяки французькій матриці від компанії Thales. У сюжеті ТСН показали трофейну техніку російських окупантів.

Успішне просування українських військ на Запоріжжі дозволило 15-ій бригаді Нацгвардії затрофеїти новий командирський танк. Це відбулося біля населеного пункту Вербове.

Саме завдяки іноземним комплектуючим, які з 2014 року встановлювалися на техніку РФ, вона мала можливість вести прицільний вогонь на відстані 5 км. Тепловізійний приціл "Сосна-У" нового виробництва ефективно функціонує через матрицю з Франції.

"Проти таки танків важко воювати", – зазначив один із бійців.

Дивитися з 4 хв 10 сек

Журналісти дізналися, що матрицю в обхід санкцій Росія отримувала через Білорусь. Невідомо, чи російські загарбники змогли налагодити нові схеми постачання французької електроніки.

Боєць 15-ої бригади Нацгвардії розповів, що приціли "Сосна-У" в окупантів закінчуються. Це змушує їх ставити обладнання не таке ефективне, яке розпізнає цілі на відстані 2-2,5 кілометра. У такий спосіб росіяни намагаються замінити якість кількістю аби зупинити просування українських військ.

Приціл "Сосна-У"

Російські танкові приціли "Сосна-У" створили завдяки закупівлі телевізійних матриць від французького Thales. Це відбулося в обхід санкцій з 2014 року постачались через Білорусь. Його встановлювали переважно для танків Т-72Б3 та Т-80БВМ. Частіше у тезці модна побачити приціл 1ПН-96МТ-02 від "Вологодского оптико-механического завода", а "Сосна-У", за інформацією аналітиків, закінчується.

Нагадаємо, російські окупанти почали застосовувати проти захисників України новий роботизований комплекс "Сосна-Н", який здатний знаходити й боротися зі снайперами. Комплекс здатний засліплювати стрільців лазерним променем і виводити з ладу оптику противника. Це дистанційно керована лазерно-оптична установка, яка в автоматичному режимі може виявляти будь-які оптичні пристрої.