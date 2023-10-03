Нічний обстріл України: ЗС РФ атакували Shahed та "Іскандером", подробиці (фото)

Українська протиповітряна оборона працювала у південних та східних областях. Пуски дронів-камікадзе та крилатої ракети "Іскандер-К" здійснювалися з окупованого Криму.

У ніч з 2 на 3 жовтня Збройні сили Російської Федерації запустили по Україні 31 ударний дрон типу Shahed-131/136 та крилату ракету "Іскандер-К". Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

"Пуски здійснювались з тимчасово окупованого Криму: "шахедів" — із мису Чауда, КР "Іскандер-К" — з району Джанкой", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що у південних та східних областях працювала протиповітряна оборона, а саме зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, підрозділи мобільних вогневих груп. У зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід" у Миколаївській та Дніпропетровській областях знищувалися повітряні цілі.

Загалом силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони було знищено 30 повітряних цілей — 29 дронів типу Shahed-131/136 та крилату ракету "Іскандер-К".

Нагадаємо, вночі 3 жовтня російські військові атакували мирні міста України ударними дронами типу Shahed-131/136. Зокрема, відбулося декілька хвиль БПЛА. У Миколаївській області було знищено 16 дронів, а у Дніпропетровській — ще один. Крім цього, Дніпропетровська область була атакована крилатою ракетою. Також ворог відкрив артилерійський вогонь по Мирівській громаді Нікопольського району та Куцурубської громади Миколаївського району.

2 жовтня керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук заявив, що ворог розпочав сезон ударів по українській енергетичній системі. Для цього він масово застосовує дрони типу Shahed-131/136. Крім цього, ворог обстрілює портові об'єкти. З його слів, росіяни такими діями намагаються примусити Україну відмовитися від зернової угоди та знищити енергетичну інфраструктуру країни.