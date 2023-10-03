На Донбасі потяг переїхав ЗРК "Стріла-10" з окупантами, є втрати серед росіян, — ЗМІ

Водій машини ЗРК "Стріла-10" не впорався з керуванням та з'їхав з мосту, там він і потрапив під потяг. Загинуло троє окупантів, ще двоє отримали поранення.

Вночі 3 жовтня на тимчасово окупованій території Донбасу вантажний поїзд наїхав на російський зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10". Про це повідомило російське видання Astra.

"Напередодні вночі на перегоні "Єнакієво-Вуглегірськ" вантажний поїзд наїхав на машину ЗРК "Стріла-10" ЗС РФ", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що водій машини ЗРК "Стріла-10" рухався у складі військової колони, проте потім не впорався з керуванням та з'їхав з мосту, де і потрапив під потяг. У результаті події загинули три російські військовослужбовці. Поранення отримали ще двоє.

Крім цього, тепловоз зійшов із рейок, зафіксоване пошкодження залізничного полотна.

ЗРК "Стріла-10": що відомо

ЗРК "Стріла-10" створений для використання сухопутними військами. Його завданням є виявлення повітряних цілей за допомогою оптико-електронної системи та їх знищення ракетами на малій висоті.

Основою ЗРК "Стріла-10" є бойова машина на базі МТ-ЛБ з гусеничним шасі, що дає змогу рухатися бездоріжжям та плавати. На ЗРК розташована пускова установка, на якій розміщується чотири зенітні керовані ракети 9М37. Така ж кількість може зберігатися у бойовому відділенні. Ракети можна наводити за допомогою фотоконтрастного або інфрачервоного обладнання. Також для оборони можна використовувати кулемет ПКТ калібру 7,62.

Нагадаємо, у червні артилеристи 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10". Після влучного пострілу в машині вибухнув боєприпас.

У вересні бійці 30 Окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького знищили ЗРК "Стріла-10", КАМАЗ, "Урал", танк й іншу бронетехніку російських військових. Ворог намагався замаскувати техніку у будівлях та серед густої рослинності, проте українські військові виявили та уразили цілі.