"Щось знають": в Луганську з'явився пам'ятник з "датою закінчення війни" в Україні (відео)

Окупаційна "влада" встановила у місті два пам'ятники: один присвячений Другій світовій війни та другий — російсько-українській війні.

У тимчасово окупованому Луганську "визволителі" вже визначилися із датою закінчення війни в Україні. Принаймні про це свідчать дати на не так давно встановленому в місті пам'ятнику. Відео монументу виклали в телеграм-каналі "Донбас24".

Автор відео стверджує, що кадри зняті в захопленому росіянами Луганську. За його словами, окупаційна "влада" встановила у місті два пам'ятники. Один із них присвячений Другій світовій війни із зазначеними роками 1941-1945. Поруч з ним встановлений інший монумет з фігурою проросійського бойовика "Л/ДНР" з автоматом і вказаними на постаменті роками російсько-української війни 2014-2023.

"Ми чогось не знаємо. Наша "влада" знає, що цьогоріч війна буде закінчена", — коментує автор відео.

Нагадаємо, що вночі 3 жовтня на тимчасово окупованій території Донбасу вантажний поїзд наїхав на російський ЗРК "Стріла-10".

Рніше повідомлялося, що більшість громадян РФ не хочуть відмовлятися від окупованих територій України. За дипломатичне врегулювання конфлікту виступають 50% опитаних громадян, тоді як 41% респондентів підтримують військові дії.