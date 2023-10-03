"Закінчилися": Британія не зможе передавати Києву системи ППО і боєприпаси, — Telegraph

За словами журналістів, у Великій Британії вважають, що інші союзники України повинні взяти на себе більше навантаження в питанні передачі озброєння.

Велика Британія вже передала Україні все озброєння, яке могла надати. Про це повідомляє газета The Daily Telegraph з посиланням на неназваного представника командування ЗС королівства.

"Ми віддали вже стільки, скільки можемо собі дозволити. <...> Ми продовжимо постачати техніку для забезпечення України, але зараз їм потрібні такі речі, як засоби ППО та артилерійські боєприпаси, а все це в нас закінчилося", — наводить видання слова джерела.

Він зазначив, що країна не зможе відправити і більше танків.

Як пише Telegraph, на думку високопоставленого військового, інші країни повинні втрутитися і взяти на себе більше навантаження.

Нагадаємо, що Велика Британія провела навчання для українських саперів і надала Збройним силам 1,5 тисячі комплектів відповідного обладнання для розмінування. Британські інженери провели тренінг зі знешкодження вибухових боєприпасів для українських військових. Захисники вчилися знешкоджувати міни, боєприпаси та інші вибухові пристрої, які становлять загрозу на території України.

А британська компанія Rheinmetall BAE Systems (RBSL) підготує для поставки Україні 23 розвідувальні машини Scimitar Mk.2.