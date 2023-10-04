Росіяни підтягують у Херсонську область резерви з Криму, — Гуменюк

За словами спікера Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, ЗС РФ продовжують прикриватися цивільним населенням, а їхні маневри зумовлені запеклими боями на Запорізькому напрямку.

ЗС РФ підтягують на південні ділянки фронту резерви з окупованого Криму. За оцінками військового командування України, це поки що не критично і не становить великої загрози. Про це речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону.

Речниця зазначила, що на лівому березі в Херсонській області ЗСУ спостерігають постійні переміщення техніки та особового складу. Вона наголосила, що окупанти забезпечують власну безпеку, здебільшого прикриваючись цивільним населенням.

Гуменюк зазначила, що маневри російських сил зумовлені боями на Запорізькому напрямку, де постійно потрібен приплив додаткових сил і засобів.

"Маневри пов'язані з тим, що їм потрібно постачати сили і засоби на передову на Запорізькому напрямку. Частково підтягуються резерви з тимчасово окупованого Криму, але критичного збільшення військ і створення ударних угруповань ми не спостерігаємо", — підкреслила спікер.

Ситуація в Запорізькій області

27 вересня українські бійці здійснили прорив на лінії Работино-Вербове. Російський військовий блогер розкритикував дії ЗС РФ і заявив, що ЗСУ вже перейшли мінні поля і протитанкові укріплення, відомі як "зуби дракона".

Лінія фронту в районі Работино-Вербове

2 жовтня журналіст Андрій Цаплієнко повідомив про успішну контрбатарейну боротьбу в Запорізькій області, де триває контрнаступ ЗСУ.

3 жовтня Сили спецоперацій Збройних Сил України знищили на Запорізькому напрямку п'ять БМП, дві вантажівки і польовий склад ЗС РФ.

Нагадаємо, 3 жовтня аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що біля Работиного спостерігається погіршення бойових можливостей ЗС РФ.

Також Фокус писав про те, що під Токмаком росіяни можливо знищили власний літак. Багатоцільовий бойовий Су-35 був збитий приблизно за 20 км позаду поточної лінії фронту.