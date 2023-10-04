Сили оборони розбили штурмову бригаду росіян під Мар'їнкою (відео)

Після завершення бою українські розвідники зафіксували кілька підбитих танків противника з відірваними вежами, а також знищену піхоту росіян.

Українські бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади розбили штурмову бронегрупу ЗС РФ у районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області. Кадри успішної бойової роботи українських бійців було опубліковано в Telegram-каналі "АЛЬКОР Підрозділ аеророзвідки".

У наступальній операції окупанти залучили піхоту, бойові машини піхоти (БМП) і кілька танків. На одній з ділянок фронту між Новомихайлівкою та Мар'їнкою, групу росіян зустріли українські захисники й за допомогою повітряної розвідки завдали вогневої поразки.

Після бою наші розвідники виявили кілька знищених танків та іншої бронетехніки, а також зафіксували втрати в живій силі противника. При цьому в кількох ворожих танків після детонації БК відірвало вежу.

Зазначимо, що 1 жовтня пресслужба Генштабу ЗСУ повідомила, що на Мар'їнському напрямку українські бійці успішно відбили вісім атак російських військ. Однак наступного дня стало відомо, що противник на цей напрямок перекидає додаткові підрозділи піхоти і техніку, щоб продовжити штурми.

Як повідомив представник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, на цьому напрямку противник щодня робить спроби атакувати.

"За минулу добу біля Мар'їнки було зафіксовано 11 атак. Зокрема, російські війська здійснили невдалу атаку по околицях Мар'їнки та Новомихайлівки", — сказав він.

Раніше повідомлялося, що на Запорізькому напрямку в районі Роботине бойові можливості підрозділів Збройних сил РФ погіршилися. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, вище військове командування ЗС РФ навмисно принижує або посилює досягнення певних командирів через політичні амбіції глави Міноборони Сергія Шойгу.