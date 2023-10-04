"Перевіряють реакцію": росіяни поширюють фейк про вихід із Токмака, — Світан (відео)

За словами експерта Романа Світана, росіяни проводять серйозну підготовку на Запорізькому напрямку: будують додаткові фортифікаційні споруди, які заливають бетоном, підвозять військові частини та перекидають техніку, здебільшого з Криму.

Російські окупанти поширюють неправдиву інформацію щодо свого наміру покинути Токмак, однак насправді ця дезінформація спрямована на внутрішню російську аудиторію. Про це розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у коментарі медіа "24 Канал".

За його словами, так загарбники перевіряють, як громадяни РФ відреагують на відхід російського війська з Токмака.

"Дії росіян говорять про те, що вони нікуди йти з Токмака не збираються. Адже проводиться серйозна підготовка: будують додаткові фортифікаційні споруди, які заливають бетоном, підвозять військові частини та перекидають техніку, здебільшого з Криму", — наголосив військовий експерт.

Російські окупанти намагаються встановити потужні оборонні укріплення. Проте, на думку Світана, ці укріплення будуть значущими для противника тільки в разі, якщо Сили оборони України підуть на пряму конфронтацію з ними. Ймовірно, військове керівництво України не дотримуватиметься такої стратегії.

Полковник ЗСУ в запасі вважає, що залізничне сполучення Токмак — Чернігівка можна перерізати, якщо рухатися на 15 — 20 кілометрів північніше Токмака. Після виходу на залізничну дорогу можна буде контролювати шосе за допомогою артилерії, що йде з Бердянська на Токмак.

На думку полковника ЗСУ в запасі, можливо перерізати залізничне сполучення між Токмаком і Чернігівкою, якщо рухатися на північ на відстань 15-20 кілометрів від Токмака. Після того, як буде досягнуто залізничної дороги, можна буде здійснювати контроль над шосе за допомогою артилерії, що спрямовується з Бердянська в бік Токмака.

Нагадаємо, що 4 жовтня міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в окупованому місті Токмак у Запорізькій області у росіян почалася паніка. Спочатку вони вивезли свої сім'ї, а зараз почали проводити "евакуацію" навчальних закладів.

А визволення села Вербове відкриє українським захисникам вихід на трасу, яка веде до Токмака через Новопрокопівку, Ільченкове та Солодку Балку.