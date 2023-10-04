У Криму прогримів вибух та утворився "гриб" у небі, — соцмережі (фото, карта)

У тимчасово окупованому селі Льговське пролунав вибух, а у небі з'явився дим. Повідомляється, що в населеному пункті немає полігону, однак вибухи там почули не вперше.

У тимчасово окупованому Криму пролунав вибух. Деталями 4 жовтня поділились у місцевому телеграм-каналі "Крымский ветер".

"Утворився "гриб" від вибуху у районі села Льговське Кіровського району", — з посиланням на підписника зазначили автори контенту.

Село Льговське на мапі бойових дій Фото: DeepStateMAP

У публікації йдеться, що в захопленому ЗС РФ селі немає ніякого військового полігону та не мала відбуватися утилізація снарядів.

Фото з місця подій Фото: Крымский ветер

За даними "Радіо Свобода", у Кіровському районі вже не вперше лунали вибухи.

У травні повідомлялося про падіння та вибух безпілотника у селі Привітне неподалік, а у липні сталася велика пожежа та масова детонація боєприпасів на Старокримському полігоні поблизу села Кринички.

Згадані села Кіровського району на мапі бойових дій Фото: DeepStateMAP

Нагадаємо, 3 жовтня представник ГУР Андрій Юсов пояснив, чому російські окупанти майже щодня попереджають про "утилізацію вибухонебезпечних предметів" в Криму. Зокрема, старі боєприпаси нібито знищували й на Старокримському полігоні. Зі слів Юсова, ЗС РФ підозріло багато снарядів потрібно утилізовувати на захопленому півострові.

Тим часом партизани проінформували, що російські війська вже обладнали декілька вогневих позицій на набережній в тимчасово окупованій Євпаторії.

Вночі на 26 вересня також лунали вибухи в Криму. Повідомлялося, що гучно було в районі залізниці у Джанкої та у Севастополі. Місцева окупаційна влада заявила про ракетну атаку.