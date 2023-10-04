США передадуть Україні тисячі одиниць конфіскованої в Ірану зброї, – CNN

Журналісти зазначили, що наразі незрозуміло, які законні повноваження використовуватиме Вашингтон для передачі Києву конфіскованої іранської зброї.

Сполучені Штати Америки передадуть Україні тисячі одиниць конфіскованої іранської зброї та боєприпасів. Про це сьогодні, 4 жовтня, повідомляє CNN з посиланням на офіційних осіб США.

За їх словами, це може допомогти подолати критичну нестачу, з якою стикається українська армія, оскільки вона очікує додаткових грошей і обладнання від США та їхніх союзників.

Видання зазначає, що наразі незрозуміло, які законні повноваження використовуватимуть США для сприяння передачі зброї, адже ООН вимагає, щоб вилучену зброю було знищено або збережено.

Водночас адміністрація американського президента Джо Байдена місяцями зважувала, як законно відправити українцям зброю, яка зберігається на об’єктах Центрального Командування Збройних сил США (CENTCOM) на Близькому Сході.

Нагадаємо, 2 жовтня Associated Press повідомили, що у Пентагоні звернулися до Конгресу США із закликом наростити фінансування допомоги Україні, оскільки в іншому разі можливі проблеми з її постачанням.

Відомо, що в американського оборонного відомства закінчуються кошти на заміну озброєнь, які були передані Україні.

Також 2 жовтня заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький заявив, що законопроєкт про тимчасове фінансування американського бюджету без коштів на допомогу Україні, який був ухвалений Конгресом США, не є трагедією.