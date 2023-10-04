Готує "велику промову": Байден стурбований подальшою підтримкою України (відео)

За словами президента США, попри те, що питання про виділення фінансування залишається відкритим, все ж таки можуть бути й "альтернативні способи" підтримки Києва. Але подробиць він не навів.

Президента США Джо Байдена запитали, чи хвилює його те, що на тлі хаосу в Конгресі він не зможе виконати своє зобов'язання щодо допомоги Україні. Про це повідомляє Українська служба "Голосу Америки".

"Це хвилює мене. Але я знаю, що більшість членів Палати представників і Сенату від обох партій заявляли, що вони підтримують виділення фінансування Україні", — сказав Байден, додавши, що його великий публічний виступ буде присвячений саме цьому питанню і тому, чому підтримка України критично важлива і для США, і для союзників.

Байден сказав про це наступного дня після того, як Кевіна Маккарті зняли з посади спікера Палати представників.

Слова президента прозвучали в той час, коли в лавах республіканців обирають нового спікера. Думки щодо виділення грошей Україні основних претендентів на посаду різняться.

Оцінки республіканцям

Група, що виступає на підтримку Києва, оцінила республіканських законодавців за рівнем того, наскільки вони підтримують Україну.

Так, Стів Скаліс отримав оцінку "B": раніше він голосував за виділення допомоги Україні.

Водночас Джим Джордан отримав найнижчу оцінку: "F". Він голосував проти. Обидва представники республіканської партії намагатимуться зайняти місце спікера.

"Альтернативні способи" підтримки України

Джо Байден наполягає, що підтримка України в інтересах США. Він також згадав про те, що, хоча питання про виділення фінансування залишається відкритим, все ж можуть бути й альтернативні способи підтримати Київ.

"Ми можемо підтримати Україну наступним траншем, також є й інші засоби, за допомогою яких ми зможемо виділити фінансування", — сказав він без додаткових пояснень.

Нагадаємо, що, за даними журналістів, США допомагатимуть ЗСУ, однак додаткова підтримка під питанням через корупцію в Україні.

Раніше повідомлялося, що голова Міноборони Рустем Умеров зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном, який запевнив українського колегу в тому, що подальша підтримка продовжиться.