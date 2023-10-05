В США підтвердили передачу Україні близько 1,1 млн конфіскованих в Ірану боєприпасів

Центральне командування США заявляє, що продовжить протидіяти "летальній" допомозі Ірану та надалі "проливатиме світло на дестабілізуючу діяльність" країни.

Американський уряд офіційно підтвердив передачу Україні конфіскованої в Ірану зброї. Про це йдеться в прес-релізі на сайті Центрального командування США.

Відомо, що Штати передали Збройним силам України близько 1,1 мільйона патронів калібру 7,62 мм.

У прес-релізі зазначають, Сполучені Штати Америки отримали право власності на ці боєприпаси 20 липня 2023 року в рамках цивільного позову Міністерства юстиції про конфіскацію майна проти іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

У повідомленні додали, що боєприпаси були конфісковані Військово-Морськими силами Центрального командування США 9 грудня 2022 року. Їх виявили на транзитному судні MARWAN 1.

"Боєприпаси переправлялися з КВІР хуситам в Ємені в порушення резолюції 2216 Ради Безпеки ООН", – йдеться у прес-релізі.

Прес-реліз на сайті Центрального командування США

В командуванні заявляють, що Штати сповнені рішучості працювати з союзниками і партнерами над протидією потоку іранської летальної допомоги в регіоні всіма законними засобами, включаючи санкції США і ООН, а також за допомогою заборон.

Центральне командування наголошує, що підтримка Іраном збройних угруповань загрожує міжнародній і регіональній безпеці, Силам оборони, дипломатичному персоналу і громадянам в регіоні, а також партнерам США.

"Ми продовжимо робити все можливе, щоб пролити світло на дестабілізуючу діяльність Ірану і зупинити її", – додають у повідомленні.

Нагадаємо, раніше CNN з посиланням на офіційних осіб США вже повідомляли, що Штати планують передати Україні тисячі одиниць конфіскованих іранських боєприпасів. Проте, тоді було невідомо, які законні повноваження використовуватиме Вашингтон для передачі Києву вилученої зброї.

Також 2 жовтня Associated Press повідомили, що у Пентагоні звернулися до Конгресу США із закликом наростити фінансування допомоги Україні, оскільки в іншому разі можливі проблеми з її постачанням.

Відомо, що в американського оборонного відомства закінчуються кошти на заміну озброєнь, які були передані Україні.