Інциденти в Сирії: російські льотчики "охололи" після прибуття F-35 на Близький Схід

Американський генерал Алексус Грінкевич зазначив, що ситуація змінилася після того, як випадки агресивної поведінки російських льотчиків були оприлюднені.

Літаки повітряних сил Росії більше не провокують американські винищувачі та безпілотники над Сирією, що свідчить про відмову від ворожості, яка спостерігалася на початку цього року. Ймовірно, це пов'язано з тим, що російські льотчики "охололи" після того, як на Близькому Сході розмістили винищувачі F-35. Про це 5 жовтня повідомили в Defence One.

Генерал-лейтенант Алексус Грінкевич, який очолює Центральне командування ВПС США, розповів, що поведінка російських літаків у небі над Сирією змінилася після того, як інциденти набули розголосу.

"Ми побачили, що після того, як ми оприлюднили деякі з їхніх найбільш кричущих дій, ця поведінка змінилася", — зазначив воєначальник.

Грінкевич у квітні повідомляв про випадки агресивної поведінки російських льотчиків, які провокували американські літаки в небі, щоб вони вступили в бій. Крім того, були випадки агресії, включно з переслідуванням безпілотних літальних апаратів MQ-9. У результаті цих дій ВПС США в липні направили на Близький Схід літаки F-22, F-35 і F-16. Також, в Ормузькій протоці з'явився есмінець ВМС для спостереження за діями Ірану, після чого провокації росіян припинилися.

"Поведінка Росії, як і раніше, непрофесійна, але вона "безпечна", — підсумував 4 жовтня Грінкевич, відповідаючи на запитання журналістів на заході Defense Writers Group.

Раніше повідомлялося, що за словами полковника ВПС США Майка Ендрюса, російські винищувачі в небі над Сирією здійснюють небезпечні лобові зіткнення з американськими літаками. У Пентагоні у зв'язку з цим зазначили, що російські льотчики "грають у небезпечні ігри" і змушують американців реагувати.