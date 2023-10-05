Дешевий спосіб послабити Росію: глава Міноборони Нідерландів оцінила військову допомогу Україні

За словами Кайси Оллонгрен, подальша військова підтримка Києва в інтересах Заходу, тому що на війну йдуть громадяни України, а не європейці.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен слідом за польським президентом Анджеєм Дудою заявила, що військова допомога Україні — це дешевий спосіб протистояти Росії та послабити її. Тому подальша підтримка Києва в інтересах Заходу, бо воюють українці, а не громадяни європейських країн. Заява Оллонгрен прозвучала на Міжнародному форумі з питань безпеки у Варшаві 4 жовтня, передає "Анадолу".

"Підтримка України — це дуже дешевий спосіб домогтися того, щоб Росія і цей режим перестали бути загрозою для союзників НАТО. Тому це життєво необхідно — продовжувати підтримку", — заявила Оллонгрен.

Серед іншого глава Міноборони Нідерландів сказала, що існують побоювання щодо подальшої підтримки України через внутрішньополітичну ситуацію в США на тлі майбутніх виборів. Водночас західні партнери за півтора року надали безпрецедентну допомогу Києву на подив Кремля, і Заходу необхідно "продовжувати в такому ж дусі".

"Я думаю, ми також повинні бути залученими до діалогу з нашими американськими колегами та друзями. Тому що в них той самий інтерес... Ми не можемо вдавати, що просто чекаємо і дивимося, як проходять американські вибори", — зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що за оцінками українських нардепів, якщо у США не проголосують за новий пакет військової допомоги Україні, то зброя у Сил оборони закінчиться через півтора місяця. У Раді заявили, що українські військові можуть розраховувати на $5 млрд.