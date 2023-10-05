Риють окопи та ставлять "зуби дракона": партизани побували на позиціях ЗС РФ в Криму (відео)

Агенти руху "Атеш" показали зсередини оборонні споруди російських окупантів поблизу Феодосії. Тепер підпілля працює над виявленням їхніх слабких місць.

Кримські партизани проникли в оборонні траншеї ЗС РФ в районі тимчасово окупованій Феодосії. Деталями та кадрами звідти 5 жовтня поділились у соцмережах руху "Атеш".

Агенти партизанського руху побували у фортифікаційних спорудах російських окупантів, розміщених поблизу селища Приморський в районі Феодосії.

"Окупанти активно проводять роботи з копання окопів та розміщення так званих "зубів дракона"", — розповіли представники руху.

Партизани виявили та зафіксували секретні позиції й вогневі точки ЗС РФ. У публікації припускається, що вони будуть використовуватись загарбниками під час деокупації Криму Силами оборони.

"Наші агенти активно працюють над аналізом та виявленням слабких місць у оборонних позиціях противника", — додали в "Атеш".

Нагадаємо, раніше партизани руху "Атеш" виявили в районі тимчасово окупованого Сімферополя таємний склад російських військ. Представники підпілля розповіли, що передали дані про знайдену базу та "очікують на результати".

Речник Військово-морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що росіяни зробили все можливе для захисту Кримського мосту. Йдеться про роботу ППО, чергування військових кораблів та притоплені біля опор баржі. Однак, зі слів Плетенчука, ворожа оборона все ж має слабке місце.