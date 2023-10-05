Обстріл Грози: у момент удару в селі був поминальний обід, загинув кожен 10 житель (відео)

За словами глави МВС Ігоря Клименка, у селі проживали 330 осіб, тож із кожної сім'ї хтось був присутній у кафе. Міністр припускає, що удар міг скоригувати хтось із місцевих.

У момент ракетного удару по селу Гроза Куп'янського району Харківської області в місцевому кафе відбувався поминальний обід. Про це 5 жовтня повідомив глава МВС Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону.

"У кафе села Гроза відбувалися поминки односельця. Саме тому там зібралося стільки людей. 49 загиблих", — повідомляє Клименко.

За словами Клименка, наразі ідентифіковано 29 тіл загиблих, тіла інших громадян скеровано на експертизи. На місці працюють 150 поліцейських, 75 рятувальників і 60 медиків.

"Хочу зазначити, що в цьому селі проживали 330 осіб. Якраз з кожної сім'ї, з кожного двору одна людина була присутня на цьому поминальному обіді", — зазначив Клименко.

За словами Клименка, на місці також працюють співробітники Служби безпеки України. Міністр зазначив, що ракетний удар був дуже точним — імовірно, його навів місцевий житель.

Наймасовіший удар за кількістю жертв у Харківській області

За словами спікерки голови Харківської ОВА Олени Шаповал, ракетний удар по селу Гроза став наймасовішим за кількістю загиблих у Харківській області від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Перші хвилини після удару по Грозі — відео

Співробітники Національної поліції показали перші хвилини після удару по селу Гроза. Опубліковано відео з бодікамер поліцейських, які кинулися на допомогу постраждалим.

Ракетний удар по Грозі — останні новини

5 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗС РФ завдали ракетного удару по магазину в селі Гроза (в українських селах нерідко при магазині працює кафе). Унаслідок цього загинуло 49 осіб, зокрема 6-річна дівчинка. Ще 7 осіб, включно з 11-річною дівчинкою, дістали важкі поранення. За словами Клименка, за їхні життя борються медики.

Також 5 жовтня окупаційні сили Росії завдали авіаудару по лікарні в місті Берислав Херсонської області. Постраждали двоє медиків, зруйновано четвертий поверх лікарні, а також пошкоджено машини швидкої допомоги.