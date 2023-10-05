ЗС РФ вдарили по селу Гроза "Іскандером": кількість загиблих зросла, — МВС (оновлено)

За даними ДСНС, під завалами досі можуть перебувати люди. Криміналісти дійшли попереднього висновку, що по селу вдарили крилатою ракетою.

Кількість постраждалих під час ракетного удару по селу Гроза Куп'янського району Харківської області зросла до 50 осіб. Про це в п'ятницю, 5 жовтня, повідомили в пресцентрі Міністерства внутрішніх справ України.

Згідно з попередніми висновками, Збройні сили Російської Федерації вдарили по селу крилатою ракетою "Іскандер".

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, під завалами можуть перебувати люди. Пошуково-рятувальна операція триває. На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські.

Оновлено: як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, під час надання медичної допомоги загинула ще одна людина. Таким чином кількість загиблих зросла до 51 людини.

Ракетний удар по селу Гроза Куп'янського району — останні новини

5 жовтня ЗС РФ завдали ракетного удару по кафе в селі Гроза Куп'янського району. Спочатку повідомляли про 48 загиблих, проте кількість жертв збільшилася до 50 осіб.

Серед загиблих — 6-річна дівчинка. Крім того, важкі поранення дістали семеро людей, серед яких 11-річна дівчинка. Усіх їх було госпіталізовано.

Як пізніше з'ясувалося, у місцевому кафе відбувався поминальний обід за одним із померлих односельців. У селі проживали 330 осіб, тому від кожної сім'ї села хтось був присутній на поминках. Очільник МВС Ігор Клименко зазначив, що удар був дуже точним, й не виключено, що його міг скоригувати хтось із місцевих жителів.