"Є ще один спосіб": у Байдена шукають нові шляхи фінансування України, — ЗМІ

За словами американських чиновників, адміністрація президента США допускає використання грантів Держдепу, щоб відправити більше зброї Києву.

Команда президента США Джо Байдена шукає джерела додаткової військової підтримки України. Про це пише Politico, посилаючись на слова знайомих із питанням американських чиновників.

Повідомляється, що в Білому домі зважують кілька варіантів, щоб домогтися додаткового фінансування зброї для України після того, як законодавці підтримали законопроєкт, який позбавляє Україну військової допомоги.

"Є ще один спосіб, за допомогою якого ми зможемо знайти для цього фінансування", — цитують журналісти Джо Байдена.

За словами одного зі співрозмовників видання, заяви американського лідера стосуються "наявних фінансових повноважень", які Конгрес раніше надав адміністрації. Чиновник зазначив, що ці повноваження дають можливість довше надавати додаткову допомогу Києву, якщо Конгрес нічого не зробить.

Два чиновники повідомили, що серед варіантів, які розглядає адміністрація Байдена, є використання програми Держдепартаменту США, що надає гранти або кредити для допомоги країнам-партнерам у придбанні озброєнь.

Представник Міноборони США, знайомий із перебігом обговорень, розповів, що адміністрація Байдена може також попросити Конгрес переспрямувати кошти з інших джерел бюджету Пентагону на допомогу Україні. Однак для здійснення цього сценарію потрібне схвалення законодавців.

Головний представник Пентагону зазначив, що остаточного рішення з цього приводу ще не ухвалено.

Нагадаємо, 4 жовтня прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що США мають намір продовжувати фінансову підтримку України. За його словами. Припинити допомогу Києву було б великою помилкою.

Раніше, 2 жовтня, ми повідомляли, що в Пентагоні звернулися до Конгресу США із закликом наростити фінансування допомоги Україні, оскільки в іншому разі можливі проблеми з постачанням. В американському оборонному відомстві заявили, що їм уже довелося уповільнити поповнення своїх запасів зброї